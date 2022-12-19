Депутата городской Думы Артема Александрова оштрафовали за встречу с гражданами 0 Тамбовский районный суд оштрафовал депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова на 15 тыс. рублей за нарушение ст. 20.6.1. КоАП РФ (невыполнение ковидных ограничений) за участие во встрече с жителями пос. Строитель по вопросу присоединения к Тамбову.

Продажа непригодного жилья для детей-сирот привела к уголовному делу 0 Следственный Комитет Тамбовской области возбудил уголовное дело по статье «Халатность» (ч.1 ст. 293 УК РФ) в связи с инцидентом покупки жилья детям-сиротам в селе Беломестная Двойня Тамбовского района. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего и виновных должностных лиц.

Тамбовскую площадь Ленина украсила 17-метровая ёлка 0 В Тамбов на площади Ленина привезли 17-метровую ёлку из Пичаевского района. Таким образом, живая ель уже второй год подряд является главным украшением города к Новому году, заменяя сборные искусственные деревья.

В Управлении градостроительства и архитектуры Тамбовской области прошли обыски 0 В рамках уголовного дела сотрудники полиции провели обыски в Управлении градостроительства и архитектуры Тамбовской области по факту приобретения квартир для льготных категорий граждан по завышенным ценам. Кроме того, квартиры не отвечают нормативным требованиям.

Александр Жуков может стать руководителем КСП 0 У действующего председателя Контрольно-счётной палаты города Тамбова Александра Лапкина 12 января 2023 года заканчивается срок полномочий. Именно поэтому менее чем через месяц должен быть назначен новый руководитель этого ведомства.

В Правительстве Тамбовской области назначили руководителей ряда ведомств 0 По распоряжению главы Тамбовской области Максима Егорова в нескольких министерствах и департаментах регионального Правительства назначили новых руководителей.

В Тамбов прибыл поезд Деда Мороза из Великого Устюга 0 Сегодня с утра в Тамбов прибыл поезд Деда Мороза из Великого Устюга, чтобы привезти сказку и малышам, и взрослым.

В Тамбовской области частично вводят дистанционное обучение 0 В Тамбовской области складывается сложная эпидемиологическая ситуация. В частности во многих школах Тамбова вводится дистанционное обучение, ограничения также вводятся и в отношении режима работы Казачьей кадетской школы-интерната имени графа И.И. Воронцова-Дашкова, Многопрофильного кадетского

Возбуждено уголовное дело по факту причинения ножевого ранения несовершеннолетней 0 На прошлой неделе в Мичуринске около общежития на ул. Мартовской было обнаружено тело женщины, а в одной из комнат общежития находилась ее 17-летняя дочь с ножевым ранением брюшной полости.

Облдума рассмотрит законопроект о вытрезвителях в трёх городах региона 0 На сайте независимой антикоррупционной экспертизы появился проект нового регионального закона. По нему, городские округа Тамбова, Мичуринска и Моршанска могут получить полномочия по организации помощи людям в состоянии алкогольного и наркотического опьянения – вплоть до создания специализированных

За 12 ледяных фигур из сказок для «Усадьбы Асеевых» заплатят 3 миллиона рублей 0 В первой декаде декабря 2022 года прошли торги для определения цены ледяных скульптур у «Усадьбы Асеевых» в Тамбове. Победитель – московская ООО «Центр Печати» - запросила за создание 12 фигур целых 3 миллиона рублей.

Родители школьников выступают против передачи гимназии № 7 – РПЦ 0 Родители школьников гимназии № 7 г. Тамбова, обращаются на сайт прямой линии с главой Тамбовской области Максимом Егоровым с просьбой сохранить образовательное учреждение, на здание которого претендует РПЦ. В настоящее время обсуждается вопрос возможной передаче здания в сферу интересов Тамбовской

Прокуратура пытается отстраниться от решения вопроса по передаче участка леса в Тригуляе 0 Недавно жители посёлка Тригуляй отправили запрос в прокуратуру о законности передачи земель гослесфонда в муниципальную собственность Бокинского сельсовета и необходимости сохранения леса. Прокуратура ответила фактическим пересказом решения Арбитражного суда, по которому часть переданного

Депутаты рассмотрят законопроект, разрешающий продавать алкоголь до 23:00 0 На рассмотрение в Тамбовскую областную Думу поступил законопроект о производстве и продаже спиртосодержащих и алкогольных напитков. По документам, время продажи алкоголя в регионе предлагается увеличить до 23:00.

Состоялось межведомственное совещание по проблемным вопросам переселения граждан из аварийного жилья 0 Под председательством и.о. прокурора области Сергея Долгих состоялось межведомственное совещание, посвященное проблемным вопросам исполнения органами власти мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья.

Внесено предложение назвать тамбовскую улицу в честь Жириновского 0 Депутат Тамбовской гордумы от ЛДПР Денис Дубовицкий предложил присвоить одной из улиц областного центра имя Владимира Жириновского. По соответствующему обращению, такое название предлагается или для новой улицы в строящейся части Тамбова, или для уже существующей.

Александр Ефименко стал министром юстиции и региональной безопасности Тамбовской области 0 В Правительстве Тамбовской области назначали руководителя Министерства юстиции и региональной безопасности. Им стал Александр Ефименко.

«Токаревская птицефабрика» получила два предостережения 0 В результате многочисленных жалоб местных жителей и общественности Тамбовской области на работу Токарёвской птицефабрики, проблема взята на контроль Аппаратом полномочного представителя Президента РФ в ЦФО до полного решения, сообщает управление по охране окружающей среды Тамбовской области.

Максим Егоров провел личный прием граждан от имени Президента 0 Глава Тамбовской области Максим Егоров от имени Президента РФ Владимира Путина провел прием граждан. Он рассмотрел шесть поступивших обращений.

Около приюта для животных «Доброе сердце» нашли пакет с едва живой обледеневшей кошкой 0 В Тамбове 13 декабря волонтёры приюта «Доброе сердце» проводили обычные утренние работы: уборку, кормление животных и смену собак на выгуле. Через некоторое время работники обнаружили страшную находку: пакет с обледеневшей, полумёртвой кошкой.