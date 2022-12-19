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Продажа непригодного жилья для детей-сирот привела к уголовному делу
Сегодня, 09:04
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Следственный Комитет Тамбовской области возбудил уголовное дело по статье «Халатность» (ч.1 ст. 293 УК РФ) в связи с инцидентом покупки жилья детям-сиротам в селе Беломестная Двойня Тамбовского района. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего и виновных должностных лиц.
Согласно версии следствия, весной 2022 года региональное управление градостроительства и архитектуры купило 3 квартиры для детей – сирот и оставшихся без попечения родителей. После проверки выяснилось, что жильё не соответствует техническому заданию – так, в квартирах отсутствует центральная канализация.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, это повлекло за собой ущерб бюджету Тамбовской области на сумму в размере около 4,5 миллиона рублей. При этом ранее расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») привело к обыскам в офисе фирмы-продавца недвижимости и в здании управления градостроительства и архитектуры.
Руководителя коммерческой организации, продавшей квартиры, задержали. Вскоре суд изберёт ему меру пресечения.
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