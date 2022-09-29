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Член Совета по правам человека при Президенте РФ Ева Меркачёва встала на защиту юриста из Тамбова
Вчера, 13:44
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Федеральный масштаб приобрело уголовное дело по факту нарушения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на получение жилья в Тамбовской области, точнее, что по делу могут привлечь не должностных лиц принимавших решения, а юриста.
Несколько лет назад Следственными органами было возбуждено уголовное дело о халатности со стороны должностных лиц администрации региона. Личное недовольство по этому поводу выразил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, поручив организовать специальную рабочую группу.
В Тамбовской области сумма неосвоенных региональных средств составила 200 миллионов рублей, которые по-прежнему остались на соответствующем счете и будут или уже потрачены на приобретение жилья для льготников.
Первоначально уголовное дело прекратили из-за отсутствия состава преступления, но по требованию центра уголовное дело было возобновлено. Проверки проводились в отношении руководителей управления градостроительства и архитектуры Тамбовской области, а обвинение хотят предъявить начальнику отдела правового обеспечения управления Ольге Захлебиной. Женщину подозревают в нарушении прав детей-сирот на получение жилья.
В ситуации вмешался Член Совета по правам человека при Президенте РФ Ева Меркачёва, которая заявила, что юрист готовит документы, но принимают решения лица, наделенные властными полномочиями.
«Организация такой работы, принятие каких-либо управленческих решений, подписи на всех финансовых документах, контроль за исполнением приказов и вообще вся координирующая деятельность лежит исключительно на руководителе учреждения
Мною направлено обращение к Александру Ивановичу Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль расследование этого уголовного дела и не допустить привлечения к ответственности невиновного человека», - комментирует изданию "МГ" Ева Меркачёва.
Любая информация в СМИ о фактах нарушения закона, требующая принятия мер прокурорского реагирования, является основанием для проведения проверки со стороны органов прокуратуры. Мы будем следить за развитием событий.
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