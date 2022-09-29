Член Совета по правам человека при Президенте РФ Ева Меркачёва встала на защиту юриста из Тамбова Комментариев: 0



Несколько лет назад Следственными органами было возбуждено уголовное дело о халатности со стороны должностных лиц администрации региона. Личное недовольство по этому поводу выразил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, поручив организовать специальную рабочую группу.



В Тамбовской области сумма неосвоенных региональных средств составила 200 миллионов рублей, которые по-прежнему остались на соответствующем счете и будут или уже потрачены на приобретение жилья для льготников.



Первоначально уголовное дело прекратили из-за отсутствия состава преступления, но по требованию центра уголовное дело было возобновлено. Проверки проводились в отношении руководителей управления градостроительства и архитектуры Тамбовской области, а обвинение хотят предъявить начальнику отдела правового обеспечения управления Ольге Захлебиной. Женщину подозревают в нарушении прав детей-сирот на получение жилья.



В ситуации вмешался Член Совета по правам человека при Президенте РФ Ева Меркачёва, которая заявила, что юрист готовит документы, но принимают решения лица, наделенные властными полномочиями.



«Организация такой работы, принятие каких-либо управленческих решений, подписи на всех финансовых документах, контроль за исполнением приказов и вообще вся координирующая деятельность лежит исключительно на руководителе учреждения



Мною направлено обращение к Александру Ивановичу Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль расследование этого уголовного дела и не допустить привлечения к ответственности невиновного человека», - комментирует



Любая информация в СМИ о фактах нарушения закона, требующая принятия мер прокурорского реагирования, является основанием для проведения проверки со стороны органов прокуратуры. Мы будем следить за развитием событий. Федеральный масштаб приобрело уголовное дело по факту нарушения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на получение жилья в Тамбовской области, точнее, что по делу могут привлечь не должностных лиц принимавших решения, а юриста.Несколько лет назад Следственными органами было возбуждено уголовное дело о халатности со стороны должностных лиц администрации региона. Личное недовольство по этому поводу выразил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, поручив организовать специальную рабочую группу.В Тамбовской области сумма неосвоенных региональных средств составила 200 миллионов рублей, которые по-прежнему остались на соответствующем счете и будут или уже потрачены на приобретение жилья для льготников.Первоначально уголовное дело прекратили из-за отсутствия состава преступления, но по требованию центра уголовное дело было возобновлено. Проверки проводились в отношении руководителей управления градостроительства и архитектуры Тамбовской области, а обвинение хотят предъявить начальнику отдела правового обеспечения управления Ольге Захлебиной. Женщину подозревают в нарушении прав детей-сирот на получение жилья.В ситуации вмешался Член Совета по правам человека при Президенте РФ Ева Меркачёва, которая заявила, что юрист готовит документы, но принимают решения лица, наделенные властными полномочиями.- комментирует изданию "МГ" Ева Меркачёва.Любая информация в СМИ о фактах нарушения закона, требующая принятия мер прокурорского реагирования, является основанием для проведения проверки со стороны органов прокуратуры. Мы будем следить за развитием событий.



