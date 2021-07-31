В области сохраняется проблема получения жилья детьми-сиротами Комментариев: 0



В частности, в ходе следствия установлено, что в 2020 году сиротам выдана 81 квартира, в то время как согласно плану по реализации программы, в 2020 году должно быть выдано не менее 277 квартир.



Поступают жалобы и на сайт «Прямая линия». Тамбовчанка, имея статус сироты, стоит в очереди на получение жилья аж с 2015 года и конца этой очереди похоже нет. Причём год назад тамбовчанку, а также ее бабушку и дедушку пересилили из аварийного дома в «однушку», общий метраж которой — менее 30 кв.м.



«Обращались к Таможнику Евгению Леонтьевичу (Уполномоченный по правам ребёнка, прим. ред.). Моя очередь расписана ещё на 7 лет. Считаете ли вы, что это законно?», - пишет Оксана Дмитриевна.



В ответ ей предложили жилье по соцнайму в Кирсанове, Моршанске и других населенных пунктах области. В Тамбовской области сложилась непростая ситуация с предоставлением жилья детям-сиротам. В конце прошлого года было возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц при обеспечении жильём детей-сирот.В частности, в ходе следствия установлено, что в 2020 году сиротам выдана 81 квартира, в то время как согласно плану по реализации программы, в 2020 году должно быть выдано не менее 277 квартир.Поступают жалобы и на сайт «Прямая линия». Тамбовчанка, имея статус сироты, стоит в очереди на получение жилья аж с 2015 года и конца этой очереди похоже нет. Причём год назад тамбовчанку, а также ее бабушку и дедушку пересилили из аварийного дома в «однушку», общий метраж которой — менее 30 кв.м.- пишет Оксана Дмитриевна.В ответ ей предложили жилье по соцнайму в Кирсанове, Моршанске и других населенных пунктах области.



