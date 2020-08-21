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Больше шести лет сирота ждет квартиры от государства
Сегодня, 14:33
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В Тамбовской области существуют серьезные проблемы с предоставлением жилья детям-сиротам. Дети-сироты имеют право на предоставление благоустроенного жилья по окончании пребывания в государственных и негосударственных учреждениях для детей-сирот или в приемных семьях, правда своей очереди многие дожидаются долгие годы.
О шести годах очереди рассказала тамбовчанка Юлия Строич, которая обратилась к главе администрации области Александру Никитину. Сроки получения своей квартиры для горожанки пока неясны, а тем временем дети самой Юлии Строич подрастают.
«Здравствуйте, меня интересует вопрос по жилью для детей сирот, стою на очереди уже 6 год, очень медленно продвигается очередь, я надеюсь получить квартиру в Тамбове», - пишет Юлия Строич.
Управление социальной защиты и семейной политики области отвечает, что сирота стоит в очереди под номером 556. В 2020 г. планируют предоставить жилье - 277 человекам.
В тоже время федеральное законодательство не устанавливает очерёдность внутри списка. Государство обязано предоставить жилье в самые короткие сроки.
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