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Возбуждено уголовное дело о халатности со стороны должностных лиц администрации региона
4 декабря 2020
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Следственными органами СК России по Тамбовской области на днях было возбуждено уголовное дело о халатности со стороны должностных лиц администрации Тамбовской области при обеспечении жилыми помещениями сирот.
По версии следствия в 2020 году сиротам должны были выдать 277 квартира, а по факту предоставили 80 квартир. По мнению правоохранительных органов, так образом, должностными лицами администрации региона ненадлежащим образом исполняются свои обязанности.
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