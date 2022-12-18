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В Управлении градостроительства и архитектуры Тамбовской области прошли обыски

Сегодня, 12:29
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В Управлении градостроительства и архитектуры Тамбовской области прошли обыскиВ рамках уголовного дела сотрудники полиции провели обыски в Управлении градостроительства и архитектуры Тамбовской области по факту приобретения квартир для льготных категорий граждан по завышенным ценам. Кроме того, квартиры не отвечают нормативным требованиям.

В частности, речь идет о двух жилых помещениях общей стоимостью 3,5 млн рублей, которые не совсем пригодны для достойной жизни граждан. Предварительный ущерб от сделки составил свыше 250 тысяч рублей.

Уголовное дело было возбуждено в конце ноября. Генеральный директор коммерческой организации, реализовавшей жилое помещение, задержан.
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В Управлении градостроительства и архитектуры Тамбовской области прошли обыски

Сегодня, 12:29
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