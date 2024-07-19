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» » Продукты питания подорожали до 9,3%

Продукты питания подорожали до 9,3%

Сегодня, 09:56
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В июне 2024 года цены на продовольственные товары в Тамбовской области увеличились до 9,3%. Об этом сообщает пресс-служба отделения Центробанка в Тамбовской области. Ведомство объясняет рост цен неблагоприятными погодными условиями. Например, цены на картофель и яблоки выросли из-за сокращения объема поставок и исчерпания запасов.

Инфляция в сфере услуг в регионе выросла до 8,1%. Рост затрат на содержание сетей привел к увеличению абонентской платы за доступ к сети Интернет, что также отразилось на общем уровне инфляции.
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Продукты питания подорожали до 9,3%

Сегодня, 09:56
0
В июне 2024 года цены на продовольственные товары в Тамбовской области увеличились до 9,3%. Об этом сообщает пресс-служба отделения Центробанка в Тамбовской области. Ведомство объясняет рост цен неблагоприятными погодными условиями. Например, цены на картофель и яблоки выросли из-за сокращения

Жителям Тамбовской области запретят посещать лес

Сегодня, 09:42
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Жителям и гостям Тамбовской области временно придется отказаться от прогулок по лесу. Руководитель департамента лесного хозяйства региона Михаил Сатин сообщил, что уже подготовлен проект постановления об ограничении посещения лесов. С 1 июня в регионе действует особый противопожарный режим, который

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Сегодня, 09:41
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Сегодня, 09:30
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Тамбовской области выделили 240 млн на благоустройство в 2024 году

Вчера, 10:28
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На Авиационной, 141 к. 11 в Тамбове пять дней рекой течёт канализация

Вчера, 10:05
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Вчера, 09:42
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17 июля 2024
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16 июля 2024
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Глава администрации Тамбова Максим Косенков подписал постановление, запрещающее размещение нестационарных торговых объектов в центре города. Список улиц, на которых киоски и павильоны будут запрещены, опубликован и охватывает значительную часть центральных улиц.

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16 июля 2024
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В городской поликлинике № 5 города Тамбова состоялась акция выходного дня, направленная на профилактику и раннее выявление онкологических заболеваний. В мероприятии приняли участие специалисты Тамбовского областного онкологического клинического диспансера.

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