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Жителям области ограничили доступ к лесам из-за пожарной опасности
Правительство Тамбовской области приняло решение ограничить посещение лесов до 15 августа из-за установления IV класса пожарной опасности. Несмотря на похолодание, риск возникновения пожаров остаётся очень высоким.
Ограничения касаются следующих лесничеств: Бондарского, Вернадского, Горельского, Кирсановского, Мичуринского, Моршанского, Серповского, Степного, Тамбовского, Уваровского, Хоботовского, Цнинского и Челнавского. На въездах в эти лесные зоны специалисты устанавливают ограничители и шлагбаумы. Однако доступ останется для сотрудников профильных ведомств.
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Правительство Тамбовской области приняло решение ограничить посещение лесов до 15 августа из-за установления IV класса пожарной опасности. Несмотря на похолодание, риск возникновения пожаров остаётся очень высоким.
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