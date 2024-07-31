Передача автогородка Центру внешкольной работы: попытка улучшить обучение ПДД или формальность? Комментариев: 0



С момента своего открытия в 1985 году «Автогородок» действительно служил местом для знакомства детей с ПДД, воспроизводя в миниатюре реальные ситуации на дорогах. Но после реконструкции, элементы парка стали носить скорее декоративный характер и утратили связь с реальными правилами дорожного движения.



До 2011 года комплекс находился на балансе УМВД, но затем начал приходить в упадок. В 2017 году началась реконструкция, после которой в 2018 году открылось арт-пространство «ГородОк», однако проект не стал успешным. В 2020 году УГИБДД предложило возобновить обучение детей в автогородке, после чего прошёл конкурс на благоустройство. Однако, как и многие другие проекты в Тамбовской области, городок столкнулся с срывами сроков, неполным выполнением работ и другими проблемами, указывающими на возможные хищения бюджетных средств. Тем не менее, объект был завершён и сдан в эксплуатацию.



Фото: Яндекс панорама Городская администрация Тамбова приняла решение передать «Автогородок», расположенный на бульваре Энтузиастов, Центру внешкольной работы. Власти объясняют это необходимостью углубить обучение правилам дорожного движения среди детей, утверждая, что Центр справится с этой задачей лучше и сможет организовать круглогодичную работу. Однако «Автогородок» будет продолжать выполнять образовательную функцию под внешним управлением.С момента своего открытия в 1985 году «Автогородок» действительно служил местом для знакомства детей с ПДД, воспроизводя в миниатюре реальные ситуации на дорогах. Но после реконструкции, элементы парка стали носить скорее декоративный характер и утратили связь с реальными правилами дорожного движения.До 2011 года комплекс находился на балансе УМВД, но затем начал приходить в упадок. В 2017 году началась реконструкция, после которой в 2018 году открылось арт-пространство «ГородОк», однако проект не стал успешным. В 2020 году УГИБДД предложило возобновить обучение детей в автогородке, после чего прошёл конкурс на благоустройство. Однако, как и многие другие проекты в Тамбовской области, городок столкнулся с срывами сроков, неполным выполнением работ и другими проблемами, указывающими на возможные хищения бюджетных средств. Тем не менее, объект был завершён и сдан в эксплуатацию.Фото: Яндекс панорама



