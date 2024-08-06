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Содержание госслужащих области в первом полугодии 2024 года обошлось в 700 млн рублей
Согласно распоряжению областного правительства о публикации данных об исполнении бюджета и численности государственных служащих и работников госучреждений, размещённому на сайте тамбовского Минфина, в первом полугодии 2024 года на содержание государственных гражданских служащих в Тамбовской области было израсходовано 705,4 миллиона рублей.
По состоянию на 1 июля численность государственных гражданских служащих в регионе составляла 1 392 человека, что на семь человек больше по сравнению с показателями трёхмесячной давности, когда их было 1 385.
В то же время количество работников государственных бюджетных учреждений в регионе сократилось на 93 человека: с 21 929 до 21 836 за второй квартал. Объём фактических денежных затрат на их содержание составил 3 миллиарда рублей по итогам первого квартала и 6,4 миллиарда рублей по итогам второго квартала.
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