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В Тамбове прошел областной фестиваль ГТО среди трудовых коллективов
9 апреля в спортивно-тренировочном центре «Тамбов» прошел региональный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов, государственных гражданских служащих Российской Федерации и муниципальных служащих.
Впервые с таким размахом фестиваль прошел в рамках проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
На первоначальном этапе самые спортивные команды определили на муниципальных соревнованиях в городах и районах Тамбовской области. Сильнейшие встретились на областных соревнованиях в Тамбове.
По итогам соревнований первой в общекомандном зачете стала команда работников АО «Пигмент». Второй результат показала команда Устьинской школы Моршанского района, третий — команда школы №1 города Кирсанова.
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