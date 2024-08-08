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Первый звонок для школьников прозвенит 2 сентября
Вчера, 11:12
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В этом году День знаний выпадает на воскресенье, поэтому общешкольные линейки в образовательных учреждениях города будут проведены в понедельник, 2 сентября.
В первые учебные недели особое внимание уделят соблюдению правил дорожного движения. Школьникам, которые за время летних каникул отвыкли от городского ритма, напомнят о правилах безопасности на дорогах и расскажут о безопасных маршрутах до школы. В начальный период учебного года будет организован контроль за тем, насколько хорошо ученики усвоили эти важные знания.
Кроме того, взрослые усилят контроль за поведением несовершеннолетних. С сентября сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних, вместе с родительскими комитетами и педагогами, будут регулярно проводить рейды в местах, где часто собираются подростки.
На совещании также обсуждались вопросы транспортного обеспечения, проведение традиционной августовской педагогической конференции и другие важные темы.
Фото: Алексей Бучнев (ТОП68)
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