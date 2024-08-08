Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Мичуринске прошел День ВДВ

Суд национализировал активы «Амбер Талвис» в р.п. Новая Ляда

Процесс торгов на право разработки месторождения «Центральное» приостановлен

Суд обязал освободить береговые линии Цны от незаконно установленных ограждений

В Мичуринске прошел День ветеранов боевых действий

Прокуратура подтвердила нарушения при благоустройстве двора на ул. Чичканова, 131

Жители Уварово жалуются на то, что до сих пор не решена проблема с обрушившимся мостом

Жители сел в Тамбовской области жалуются на отсутствие дорог к домам

Под Тамбовом распродают территорию детского лагеря «Ласточка»

В Тамбове из-за очередной аварии на месяц перекрыли улицу Карла Маркса

Празднование 106-й годовщины образования пограничных войск РФ в Мичуринске

В Тамбове сгорел автомобиль

» » Приостановлена работа кафе «Узбечка» в Рассказово из-за кишечной инфекции

Приостановлена работа кафе «Узбечка» в Рассказово из-за кишечной инфекции

Сегодня, 08:51
Комментариев: 0
Версия для печати
Приостановлена работа кафе «Узбечка» в Рассказово из-за кишечной инфекцииРассказовский районный суд постановил приостановить деятельность кафе «Узбечка» в городе Рассказово из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщила объединённая пресс-служба судов Тамбовской области. Заведение будет закрыто на 45 суток.

Проверка была проведена специалистами Роспотребнадзора после того, как один из посетителей кафе заболел кишечной инфекцией. В ходе проверки было обнаружено множество нарушений санитарных норм, что послужило основанием для составления административного протокола в отношении владельца заведения. Роспотребнадзор подал ходатайство о временном закрытии кафе.

Суд удовлетворил это ходатайство, и постановление о закрытии передано в службу судебных приставов для немедленного исполнения.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Тамбовской области
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Антисанитария в кафе Петровского района

Суд приостановил деятельность кафе «Семейный очаг»

Судебные приставы приостановили деятельность кафе «Сим-Сим»

В деятельности кафе «Назад в СССР» выявлены нарушения санитарного законодат ...

От 25 до 55 тысяч рублей получили пострадавшие после посещения кафе

В Кирсанове мясной цех возобновил свою работу



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Представили регоператора объяснили, почему в регионе образуются стихийные свалки

Сегодня, 09:10
0
В последнее время жители Тамбова всё чаще жалуются на стихийные свалки, которые появляются в разных частях города и остаются без должного внимания, даже со стороны оператора по сбору твёрдых коммунальных отходов. В АО «ТСК» объяснили причины такой ситуации.

ТГУ подписал соглашение со Следственным управлением о сотрудничестве

Сегодня, 08:59
0
Державинский университет и Следственное управление Следственного комитета РФ по Тамбовской области заключили соглашение о сотрудничестве, целью которого является содействие трудоустройству студентов и выпускников университета, а также удовлетворение потребностей Следственного управления в

Приостановлена работа кафе «Узбечка» в Рассказово из-за кишечной инфекции

Сегодня, 08:51
0
Рассказовский районный суд постановил приостановить деятельность кафе «Узбечка» в городе Рассказово из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщила объединённая пресс-служба судов Тамбовской области. Заведение будет закрыто на 45 суток.

Домкомы Тамбова предложили избирать руководителей советов микрорайонов путем голосования

Вчера, 12:19
0
8 августа состоялось первое заседание обновленного совета микрорайона «Вознесенский» в Тамбове, который был сформирован на базе расформированных ранее советов. В состав нового совета вошли не только территории пятого избирательного округа, но и ряд других районов, включая часть микрорайона «ТЭЦ».

В Правительстве Тамбовской области пояснили сообщения о воздушной тревоге

Вчера, 11:21
0
Рано утром в четверг жители Тамбова получили сообщение о воздушной тревоге. В 7:16 в приложении МЧС появилось уведомление: «Красный уровень — воздушная тревога». Спустя три часа МЧС объявило об отбое тревоги.

Первый звонок для школьников прозвенит 2 сентября

Вчера, 11:12
0
В этом году День знаний выпадает на воскресенье, поэтому общешкольные линейки в образовательных учреждениях города будут проведены в понедельник, 2 сентября.

Заведующая аптечным пунктом признана виновной в получении взятки

Вчера, 11:06
0
Октябрьский районный суд Тамбова признал бывшую заведующую аптечным пунктом областного медучреждения Татьяну Воробьёву виновной в получении взятки по части 3 статьи 290 УК РФ. Ей было назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также суд запретил

В Сампурском районе подрядчик нарушил сроки ремонта дороги

8 августа 2024
0
Прокуратура Сампурского района провела проверку соблюдения законодательства при реконструкции автомобильной дороги на улице Дружбы в поселке Сатинка. Проект стоимостью более 36 миллионов рублей должен быть завершен к 31 августа 2024 года.

В Сампурском районе подрядчик нарушил сроки ремонта дороги

8 августа 2024
0
Прокуратура Сампурского района провела проверку соблюдения законодательства при реконструкции автомобильной дороги на улице Дружбы в поселке Сатинка. Проект стоимостью более 36 миллионов рублей должен быть завершен к 31 августа 2024 года.

«Российский Союз ветеранов Афганистана» отмечен благодарностью за поддержку солдат в зоне СВО

8 августа 2024
0
24 февраля 2022 г. президент России В.В. Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. С самых первых дней ветераны боевых действий под руководством Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»

Содержание госслужащих области в первом полугодии 2024 года обошлось в 700 млн рублей

8 августа 2024
0
Согласно распоряжению областного правительства о публикации данных об исполнении бюджета и численности государственных служащих и работников госучреждений, размещённому на сайте тамбовского Минфина, в первом полугодии 2024 года на содержание государственных гражданских служащих в Тамбовской области

Молодой человек получил пять лет колонии за пьяный дебош, угрозы пистолетом и нападение на полицейского

7 августа 2024
0
Ленинский районный суд города Тамбова признал 31-летнего мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершённое с применением насилия к гражданам и угрозой его применения, с использованием предмета, используемого в качестве оружия», и частью

Жительница Тамбова с поддельными правами устроила ДТП у памятника Лермонтову

7 августа 2024
0
5 августа на перекрёстке улиц Лермонтовской и Карла Маркса в Тамбове произошла авария, в результате которой выяснилось, что виновница управляла автомобилем с фальшивыми правами.

Системы автоматической фиксации на дорогах в Тамбовской области нуждаются в модернизации

7 августа 2024
0
Комитет по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обсудил модернизацию системы фиксации нарушений в Тамбовской области. Существующая система, включающая 163 комплекса (110 стационарных, 37 передвижных и 16 мобильных), устарела, и только 61 из них соответствует новым федеральным

В Тамбове продают старинный дом на Кронштадтской за 1 рубль

6 августа 2024
0
В Тамбове продается памятник архитектуры "Дом Михаила Попова" за символическую сумму в 1 рубль. Здание расположено по адресу Кронштадтская, 35 и находится в крайне запущенном состоянии: крыши нет, второй этаж обрушен, окна заколочены досками.

Юрий Клинков ушел в отставку с должности замглавы администрации Тамбова

6 августа 2024
0
Пресс-служба администрации Тамбова подтвердила, что Юрий Клинков покинул пост заместителя главы администрации областного центра. Его данные также были удалены с официального сайта администрации.

Предприниматель осуждён за мошенничество при благоустройстве парка-набережной в Мичуринске

6 августа 2024
0
В Мичуринске 37-летний житель был признан виновным в мошенничестве по ч. 6 ст. 159 УК РФ. Преступление заключалось в преднамеренном неисполнении договорных обязательств в крупном размере в рамках предпринимательской деятельности.

Жильцы дома по ул. Чичканова, 131 в Тамбове снова обращаются в прокуратуру

6 августа 2024
0
Жители многоэтажного дома № 131 на улице Чичканова в Тамбове продолжают сталкиваться с затянувшимися проблемами капитального ремонта фасада их здания. Несмотря на многолетние попытки и множество выявленных нарушений, ситуация остается нерешенной.

В Мичуринске прошел День ВДВ

5 августа 2024
0
В этом году знаменитой «крылатой пехоте» исполнилось 94 года. Как обычно, этот день отметили в Мичуринске с размахом. По уже сложившейся доброй традиции, началось празднование с автопробега. Колонна из нескольких десятков машин проехала по улицам города.

Администрацию Кирсанова планируют привлечь к субсидиарной ответственности

5 августа 2024
0
На юге Тамбова с 5 по 18 августа отключат горячую воду из-за реконструкции участка трубопроводной сети от котельной по улице Советской, 43. Это временное отключение коснется даже социальных объектов, таких как детские сады "Звёздный", "Берёзка", "Ручеек", детский центр "Возрождение", гимназия № 12

Выставлено на продажу месторождение песка за 2 млрд рублей

4 августа 2024
0
Месторождение жирных формовочных песков в черте Тамбова выставлено на продажу за 2 млрд рублей. Помимо жирных песков, здесь добывают кварцевые формовочные и стекольные пески, согласно объявлению. Лицензия на добычу действительна до 2036 года. В настоящее время предприятие функционирует, и его штат
Copyrights © 2001-2023
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2023 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30.11.2001 года. Св-во о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, выборы тамбов, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, мичуринский район, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, умвд, юрий жирков

Показать все теги