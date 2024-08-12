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В Тамбове устанавливают новые дымовые трубы на ул. Астраханской
Сегодня, 08:53
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В Тамбове на улице Астраханской, 1/3, начались работы по установке новых дымовых труб в котельной, после того как старые конструкции были повреждены ураганным ветром весной этого года. Одну из соседних труб также пришлось демонтировать, чтобы предотвратить возможное обрушение.
Работы стартовали в конце июля. На данный момент на объекте уже залили бетонные основания, которые будут служить фундаментом для новых труб. Планируется установка двух труб высотой 25 метров и диаметром около метра, которые должны быть введены в эксплуатацию к началу нового отопительного сезона.
По информации муниципального предприятия «Тамбовтеплосервис», горячая вода продолжает подаваться в полном объеме, а улучшения в качестве теплоснабжения жители смогут ощутить с началом нового отопительного сезона благодаря новым трубам.
Стоит отметить, что котельная на Астраханской является сезонной, поэтому проведение ремонта не повлияло на предоставление коммунальных услуг.
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