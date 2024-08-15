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В Тамбове организатора выставки животных в ТЦ привлекли за нарушение правил содержания

Сегодня, 09:08
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В Тамбове сотрудники регионального управления Россельхознадзора обнаружили нарушения при проведении выставки животных в одном из торговых центров, где были представлены пауки, рептилии и хищные растения.

Проверка установила, что организатор выставки, индивидуальный предприниматель, нарушил правила использования животных в культурно-зрелищных целях. В частности, выставка продолжалась более четырёх дней, что противоречит действующим нормативам.

В управлении Россельхознадзора по Тамбовской области уточнили, что с организатором была проведена профилактическая беседа, в ходе которой ему даны рекомендации по соблюдению правил проведения подобных мероприятий. Ему также вынесли предостережение о недопустимости нарушения законодательства.
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