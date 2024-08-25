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В Тамбове снова загорелся исторический дом Венедиктова

Сегодня, 10:36
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В Тамбове снова загорелся исторический дом ВенедиктоваВ Тамбове вновь произошёл пожар в историческом доме купца Венедиктова, расположенном на пересечении улиц Интернациональной и Красной. Возгорание случилось вечером в воскресенье, 25 августа, примерно в 20:00. Огонь быстро охватил второй этаж западного крыла здания. По данным МЧС, пожарным удалось потушить пламя за полчаса. Из дома был эвакуирован мужчина.

Этот дом, построенный в начале XX века, уже не раз страдал от пожаров. В 2014 году огонь уничтожил крышу западной части здания. Восточное крыло до сих пор остаётся жилым, однако муниципальная часть дома остаётся без должного ухода и нуждается в ремонте.

В 2021 году начались работы по восстановлению дома Венедиктова, который является объектом культурного наследия регионального значения. На ремонт было выделено не менее 9,5 миллионов рублей.

Стоит отметить, что в июле этого года в Тамбове произошёл пожар в другом объекте культурного наследия — доме Севостьянова на Кронштадтской улице. После этого здания рухнула несущая стена. Подозреваемого в поджоге, 34-летнего местного жителя с криминальным прошлым, оперативно задержала полиция.

Фото: ЧП Тамбов
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В Тамбове снова загорелся исторический дом Венедиктова

Сегодня, 10:36
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