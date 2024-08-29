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В Тамбове на улице Нагорной снова вводится одностороннее движение
В Тамбове на улице Нагорной вновь введут одностороннее движение с 31 августа 2024 года по 1 июля 2025 года. Решение принято для улучшения пропускной способности дороги. Движение будет организовано в направлении от улицы Киквидзе к улице Николая Островского.
Ранее, в январе этого года, одностороннее движение уже было введено на этой улице в связи с ремонтом в первом корпусе школы №35. Тогда школьники обучались во втором корпусе, расположенном на Нагорной.
Фото: Алексей Бучнев (ТОП 68)
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