Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Русские оказались достойными быть непобедимыми.
Наполеон
Выбор редакции
 
 

Парень из Мичуринского муниципального округа спас женщину при пожаре

Военного священника из Мичуринского округа наградили орденом Мужества

В Мичуринске прошел День ВДВ

Суд национализировал активы «Амбер Талвис» в р.п. Новая Ляда

Процесс торгов на право разработки месторождения «Центральное» приостановлен

Суд обязал освободить береговые линии Цны от незаконно установленных ограждений

В Мичуринске прошел День ветеранов боевых действий

Прокуратура подтвердила нарушения при благоустройстве двора на ул. Чичканова, 131

Жители Уварово жалуются на то, что до сих пор не решена проблема с обрушившимся мостом

Жители сел в Тамбовской области жалуются на отсутствие дорог к домам

Под Тамбовом распродают территорию детского лагеря «Ласточка»

В Тамбове из-за очередной аварии на месяц перекрыли улицу Карла Маркса

» » С начала года 785 абонентов в Тамбовской области были отключены от газоснабжения за долги

С начала года 785 абонентов в Тамбовской области были отключены от газоснабжения за долги

Сегодня, 09:36
Комментариев: 0
Версия для печати
С начала года 785 абонентов в Тамбовской области были отключены от газоснабжения за долгиС начала года 785 абонентов в Тамбовской области были отключены от газоснабжения за долги на общую сумму 10,6 миллиона рублей. Однако 3044 абонента успели погасить задолженность в размере 23,2 миллиона рублей в день отключения, избежав приостановки поставок газа.

«Газпром межрегионгаз Тамбов» регулярно напоминает должникам о необходимости оплаты. Если задолженность не погашена в течение 20 дней, поставщик вправе отключить газоснабжение. В рамках работы с должниками уже поданы 4014 исковых заявлений на сумму около 43,15 миллиона рублей, из которых судебные приставы взыскали более 10,4 миллиона рублей.

Фото: 34regiongaz.ru
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

С воронежского предприятия взыскали 12 миллионов рублей долга

Тамбовские судебные приставы на свадьбе взыскали долги с жениха и его друзе ...

38,3 миллиона рублей задолжало областное предприятие Моршанскому маслозавод ...

Задолженность по заработной плате

ФНС намерена обанкротить 20 компаний в Тамбовской области

Саратовские судебные приставы взыскали более 4,3 млрд рублей



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Тамбовский «Спартак» не смог обыграть «Строгино»

Сегодня, 09:50
0
Тамбовский футбольный клуб "Спартак" сыграл вничью с московским ФК "Строгино" в выездном матче 21-го тура LEON-Второй Лиги Б. Матч начался активно, и уже на третьей минуте тамбовчане пытались открыть счёт, но вратарь соперников успешно справился с ударом. Хозяева также создавали опасные моменты, но

Тамбовская область заняла 74-е место по вовлеченности населения в бизнес

Сегодня, 09:40
0
Тамбовская область заняла 74-е место среди 85 регионов России по вовлеченности населения в малый и средний бизнес (МСБ), согласно рейтингу, подготовленному по заказу РИА Новости. В регионе менее трети трудоспособного населения (30,8%) заняты в сфере предпринимательства.

С начала года 785 абонентов в Тамбовской области были отключены от газоснабжения за долги

Сегодня, 09:36
0
С начала года 785 абонентов в Тамбовской области были отключены от газоснабжения за долги на общую сумму 10,6 миллиона рублей. Однако 3044 абонента успели погасить задолженность в размере 23,2 миллиона рублей в день отключения, избежав приостановки поставок газа.

Над Тамбовской областью перехватили два украинских беспилотника

Вчера, 10:34
0
Минобороны РФ сообщило о крупномасштабной попытке атаки с использованием украинских беспилотников на различные объекты в России в ночь на 15 августа. По информации ведомства, российская ПВО успешно перехватила и уничтожила 158 дронов самолётного типа.

Дело о загрязнении ООО «Русагро-Тамбов» реки Савала отправлено на повторное рассмотрение

Вчера, 10:23
0
Дело о загрязнении реки Савалы, в котором фигурирует ООО «Русагро-Тамбов», отправлено на повторное рассмотрение. Тамбовский областной суд отменил решение Ленинского районного суда, который ранее прекратил производство по административному делу о загрязнении реки Савала, возбужденному по ч. 4 ст.

Вынесен приговор бывшему руководителю ООО «Стинэк»

Вчера, 10:14
0
В Тамбове суд вынес приговор Марии Комаровой, бывшему директору ООО «Стинэк», по делу о попытке хищения бюджетных средств на сумму около 11 миллионов рублей. Проблемы начались после того, как при благоустройстве сквера на Набережной было установлено детское игровое оборудование, которое не

В регионе завершилась летняя оздоровительная кампания

31 августа 2024
0
В Тамбовской области завершилась летняя оздоровительная кампания в загородных лагерях, охватившая более 51 тысячи детей. Из них 34,8 тысячи посетили пришкольные лагеря, а 16,3 тысячи — загородные. В рамках кампании прошло 456 профильных смен, включая научные, профориентационные и творческие. Летние

В Тамбове на улице Нагорной снова вводится одностороннее движение

31 августа 2024
0
В Тамбове на улице Нагорной вновь введут одностороннее движение с 31 августа 2024 года по 1 июля 2025 года. Решение принято для улучшения пропускной способности дороги. Движение будет организовано в направлении от улицы Киквидзе к улице Николая Островского.

Центр "Мой бизнес" приглашает экспортеров Тамбовской области на бизнес-миссию в Азербайджан

31 августа 2024
0
Центр "Мой бизнес" приглашает действующих и потенциальных экспортеров принять участие в бизнес-миссии в Азербайджан, которая пройдет в Баку 2-3 октября. Мероприятие организовано в рамках национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт".

В Тамбове жильцов многоквартирных домов обяжут демонтировать самовольное наружное утепление стен

30 августа 2024
0
Администрация в Тамбове начала борьбу с утеплением квартир методом «заплаток» на фасадах многоквартирных домов. По мнению местных властей, это нарушает архитектурный облик областного центра, вносит диссонанс в застройку и визуально разрушает целостность МКД.

Россельхозбанк направил на поддержку АПК Тамбовской области 11 млрд рублей

29 августа 2024
0
С начала 2024 года Россельхозбанк направил на поддержку аграриев Тамбовской области 11 млрд рублей, что в 2,1 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Ремонт на улице Полынковской: на 40% выполнены работы и начато строительство парковки у школы №11

29 августа 2024
0
В Тамбове продолжается активный дорожный ремонт на улице Полынковской. На участке от улицы Гастелло до Авиационной уже уложен выравнивающий слой асфальта и установлены новые бордюрные камни. В настоящий момент подрядчик продолжает работы по укладке основного асфальтного покрытия. По данным

Более 20 учителей из Тамбова обучились работе с беспилотниками

29 августа 2024
0
В Тамбове в рамках федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» в пяти школах будут открыты специализированные классы, где учащиеся смогут изучать, конструировать и моделировать беспилотные летательные аппараты. Эти школы — № 1, 2, 14,

В Мичуринске задержали продавца, похитившего полмиллиона рублей из кассы магазина

29 августа 2024
0
В Мичуринске сотрудники ОМВД задержали мужчину, подозреваемого в краже крупной суммы денег из кассы магазина на улице Интернациональной. Установлено, что 524 тысячи рублей похитил 31-летний продавец, который работал в этом магазине более десяти лет и пользовался доверием руководства.

В Тамбове произошло ДТП со смертельным исходом

28 августа 2024
0
В Тамбове на пересечении улиц Октябрьской и Карла Маркса произошла смертельная авария. В 3 часа ночи 28 августа Lada Largus столкнулась с грузовиком «ГАЗон NEXT». По предварительным данным, Lada двигалась по улице Карла Маркса и, по неустановленной пока причине, врезалась в грузовик. В результате

ФСБ задержала гражданина, который планировал диверсии на железных дорогах

28 августа 2024
0
Сотрудники УФСБ по Тамбовской области возбудили уголовное дело о подготовке к диверсии (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ) против жителя Тамбова 1992 года рождения, задержанного в конце июля. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий, когда

«Амбер Талвис» передали в доход России

28 августа 2024
0
Акции алкогольного магната Юрия Шефлера, владельца нескольких заводов, включая один в Тамбовской области, были переданы в доход России. Как сообщает РИА Новости, судебные приставы перевели на счёт Федерального агентства по управлению государственным имуществом более 90 тысяч акций и 100% долей в

В Тамбове снова загорелся исторический дом Венедиктова

27 августа 2024
0
В Тамбове вновь произошёл пожар в историческом доме купца Венедиктова, расположенном на пересечении улиц Интернациональной и Красной. Возгорание случилось вечером в воскресенье, 25 августа, примерно в 20:00. Огонь быстро охватил второй этаж западного крыла здания. По данным МЧС, пожарным удалось

Подрядчика, ремонтировавшего ул. Советская в Тамбове обвиняют в мошенничестве

26 августа 2024
0
Прокуратура Тамбова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве на сумму более 8 миллионов рублей при ремонте автомобильной дороги на улице Советской в 2022 году. Обвинение предъявлено бывшему генеральному директору подрядной организации ООО «Строй НЭС-АБ». Его обвиняют по

Администрация Тамбова предпринимает новую попытку благоустроить сквер «Гармония»

25 августа 2024
0
Администрация Тамбова вновь ищет подрядчика для благоустройства сквера «Гармония», расположенного на углу улиц Советская и Лермонтовская. Предыдущий контракт с липецкой компанией ООО «СУ 1» был расторгнут по соглашению сторон 14 августа, спустя около полутора месяцев после его заключения. Тогда

В Тамбове хотят взять полмиллиарда рублей в кредит под 20,47% годовых

25 августа 2024
0
Администрация Тамбова планирует взять два кредита на общую сумму 500 миллионов рублей для погашения существующих долговых обязательств. Для определения кредитных организаций, которые предоставят кредиты, будут проведены аукционы, извещения о которых уже размещены в Единой информационной системе
Copyrights © 2001-2023
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2023 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30.11.2001 года. Св-во о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, жирков, заповедник, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, школа, юрий жирков

Показать все теги