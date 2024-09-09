Установлен новый размер прожиточного минимума 0 В Тамбовской области утвердили новые показатели прожиточного минимума на 2025 год, соответствующее постановление было опубликовано региональным правительством.

До конца сентября в Тамбовской области введён запрет на посещение лесов 0 В Тамбовской области введены ограничения на посещение лесов из-за установления IV класса пожарной опасности, что свидетельствует о высокой угрозе пожаров. Эти меры будут действовать до 30 сентября.

В Тамбове введён новый маршрут — 18А 0 В Тамбове вновь произошли изменения в маршрутах общественного транспорта. Первоначально планировалось, что автобус №18С будет заезжать к школе №2, а также на улицы Запрудную и Агапкина, чтобы обслуживать школьников, вынужденных ездить между недостроенной школой №3 и школой №2. Однако новый маршрут

Утверждено обвинительное заключение по делу о превышении полномочий бывшего директора «Тамбовавтодора» 0 Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора ТОГКУ «Тамбовавтодор» Дмитрия Попова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Покупателя усадьбы купца Ефанова в Тамбове не допустили к торгам 0 Торги по продаже Городской усадьбы купца Ефанова в Тамбове завершились безрезультатно. Единственный участник аукциона, столичная компания «Сиверсия», не была допущена к участию из-за непоступления задатка в размере 1,3 миллиона рублей в установленный срок. Сам объект культурного наследия был

В Моршанске подрядчик не соблюдает сроки ремонта плотины на Цне 0 Подрядчик не соблюдает сроки капитального ремонта плотины в Моршанске, что привлекло внимание представителей регионального министерства экологии. На заседании министерства заместитель министра экологии и природных ресурсов Дмитрий Сомов сообщил о выявленных нарушениях и несоблюдении графика

Суд отклонил иск банка о взыскании кредита с наследников 0 Староюрьевский районный суд Тамбовской области отклонил иск кредитной организации о взыскании долга с наследников умершего заёмщика, как сообщает объединённая пресс-служба судов региона.

ВЭФ: в Тамбовской области ждут иностранных туристов 0 На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Центр стратегического развития презентовал первый каталог эталонных туристических продуктов для иностранных туристов, в который вошли предложения из 11 регионов России, включая Тамбовскую область.

Тамбовское отделение Банка России опубликовало данные по ипотечному кредитованию 0 Тамбовское отделение Банка России опубликовало данные по ипотечному кредитованию за первое полугодие 2024 года. Объём ипотеки на новостройки увеличился почти на треть, составив ₽16 млрд. За это время жители региона оформили 1204 ипотечных кредита на сумму ₽5,2 млрд, что на 39,5% больше

После вмешательства прокуратуры в Мичуринском округе подрядчик закончил работы по ремонту дороги 0 Прокуратура Мичуринского района в ходе проверки соблюдения законодательства о госзакупках выявила нарушения в исполнении муниципального контракта на ремонт дороги «Зеленый Гай – Лесозавод» в Мичуринском муниципальном округе. Контракт с ООО «Регионстройхолдинг» был заключён в мае 2024 года с

В Тамбове ремонтируют ул. Ю. Гагарина 0 Депутаты Тамбовской областной думы на внеочередном заседании приняли поправки в бюджет региона на 2024 год, увеличив как доходную, так и расходную части на 1,6 миллиарда рублей. Дефицит бюджета при этом остался на прежнем уровне.

Бюджет Тамбовской области увеличили на 1,6 миллиарда рублей 0 Депутаты Тамбовской областной думы на внеочередном заседании приняли поправки в бюджет региона на 2024 год, увеличив как доходную, так и расходную части на 1,6 миллиарда рублей. Дефицит бюджета при этом остался на прежнем уровне.

В Инжавино сносят знаменитый санаторий 0 В социальных сетях активно обсуждают снос некогда известного санатория в Инжавино. Один из местных пабликов разместил пост с заголовком «Прощай, санаторий Инжавинский» и фотографиями, на которых запечатлены работы по демонтажу зданий и расчистке территории. Эти снимки вызвали множество вопросов и

Изменения в маршруте автобуса 18с спровоцировали конфликт властей Тамбова и водителей 0 Водители автобуса 18с устроили забастовку, отказываясь ехать по новому маршруту. Как сообщает «Тамбовский репортёр», ссылаясь на очевидца из своих подписчиков, вечером 4 сентября на Агапкина и Запрудной на остановках стояли люди, но автобуса дождаться не могли, а тем, кто уже ехал, приходилось

Жители Тамбова требуют решения многолетних проблем с капитальным ремонтом и зеленой зоной возле дома на Чичканова, 131 0 Жильцы многоквартирного дома по адресу Чичканова, 131 в Тамбове, одном из крупнейших в области, провели встречу с представителями городских властей, чтобы обсудить накопившиеся проблемы, которые не решаются уже много лет. На встрече присутствовал также депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ

Ремонт в двух школах Тамбова завершён на 40 % 0 Родительская общественность провела инспекцию хода капитального ремонта в лицее № 21 и школе № 35 в Тамбове. Масштабные работы, начавшиеся в феврале этого года, продвигаются в соответствии с графиком.

«ТОСК» заключил договор факторинга со Сбером 0 СберФакторинг и Тамбовская областная сбытовая компания заключили договор, направленный на оптимизацию расчётов с поставщиками ресурсов и повышение надёжности электроснабжения потребителей. В рамках этого договора уже началась реализация проекта по финансированию закупок электроэнергии.

Жители Тамбова жалуются на нашествие тараканов в многоквартирных домах 0 В Тамбове жители многоквартирных домов начали массово жаловаться на нашествие тараканов. Проблема приобрела масштабный характер, и владельцы квартир один за другим сталкиваются с нашествием этих насекомых.

Тамбовский «Спартак» не смог обыграть «Строгино» 0 Тамбовский футбольный клуб "Спартак" сыграл вничью с московским ФК "Строгино" в выездном матче 21-го тура LEON-Второй Лиги Б. Матч начался активно, и уже на третьей минуте тамбовчане пытались открыть счёт, но вратарь соперников успешно справился с ударом. Хозяева также создавали опасные моменты, но

Тамбовская область заняла 74-е место по вовлеченности населения в бизнес 0 Тамбовская область заняла 74-е место среди 85 регионов России по вовлеченности населения в малый и средний бизнес (МСБ), согласно рейтингу, подготовленному по заказу РИА Новости. В регионе менее трети трудоспособного населения (30,8%) заняты в сфере предпринимательства.