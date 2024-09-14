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В центре Тамбова сгорел недавно проданный объект культурного наследия
Сегодня, 10:22
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В понедельник утром на улице Октябрьской произошёл очередной сильный пожар, что уже не редкость для этого района, где старые дома горят почти так же часто, как на Кронштадтской. Загорелся расселённый двухэтажный дом, являющийся объектом культурного наследия. Всего за сутки до пожара городские власти с гордостью сообщили о продаже аварийного здания за 4,2 миллиона рублей в частные руки.
По сообщению регионального управления МЧС, сотрудники нескольких пожарно-спасательных частей оперативно локализовали возгорание на втором этаже расселённого дома. Угроза соседним строениям отсутствует, пострадавших нет. Причины и обстоятельства пожара будут установлены органами дознания МЧС России.
Следует отметить, что многие объекты культурного наследия, проданные в Тамбове, продолжают стоять заброшенными, заколоченными и постепенно разрушаются. Городские власти при этом уже не несут ответственности за их состояние.
Фото: МЧС России по Тамбовской области
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