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В отношении должностных лиц ООО «Юридический партнёр» возбуждено уголовное дело
Сегодня, 13:31
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Практикующий юрист Артём Александров поделился важным случаем, связанным с защитой прав потребителей, в котором фигурировала компания ООО «Юридический партнёр». Прокуратура недавно дала ответ по делу, которое затрагивает массовые жалобы на навязывание «независимых гарантий» при покупке автомобилей.
Проблема заключалась в том, что автосалоны, сотрудничая с компаниями, предоставляющими эти гарантии, требовали от клиентов подписания договора на дополнительные услуги при оформлении автокредита. Без заключения такого договора, по заверениям продавцов, банк якобы отказывался выдавать кредит. В одном из случаев, который прокомментировал Александров, ООО «Юридический партнёр» из Москвы прямо заявило покупателю, что без подписания дополнительного договора кредит не будет одобрен, что вводило людей в заблуждение.
Александров напомнил, что в соответствии с ч. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей», граждане имеют право отказаться от навязанных услуг. Однако на практике отказ от таких услуг зачастую приводит к судебным разбирательствам для возврата незаконно удержанных средств.
В конкретном случае дело дошло до суда, но возникли трудности с взысканием долгов, вызванные бездействием судебных приставов. Только после обращения к прокуратуре удалось добиться активизации исполнительного производства. В итоге было возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК РФ в отношении должностных лиц ООО «Юридический партнёр» за неисполнение судебных решений. Александров выразил надежду, что это дело побудит компанию закрыть задолженности перед пострадавшими, число которых достигает десятков.
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