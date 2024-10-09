В отношении должностных лиц ООО «Юридический партнёр» возбуждено уголовное дело Комментариев: 0



Проблема заключалась в том, что автосалоны, сотрудничая с компаниями, предоставляющими эти гарантии, требовали от клиентов подписания договора на дополнительные услуги при оформлении автокредита. Без заключения такого договора, по заверениям продавцов, банк якобы отказывался выдавать кредит. В одном из случаев, который прокомментировал Александров, ООО «Юридический партнёр» из Москвы прямо заявило покупателю, что без подписания дополнительного договора кредит не будет одобрен, что вводило людей в заблуждение.



Александров напомнил, что в соответствии с ч. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей», граждане имеют право отказаться от навязанных услуг. Однако на практике отказ от таких услуг зачастую приводит к судебным разбирательствам для возврата незаконно удержанных средств.



В конкретном случае дело дошло до суда, но возникли трудности с взысканием долгов, вызванные бездействием судебных приставов. Только после обращения к прокуратуре удалось добиться активизации исполнительного производства. В итоге было возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК РФ в отношении должностных лиц ООО «Юридический партнёр» за неисполнение судебных решений. Александров выразил надежду, что это дело побудит компанию закрыть задолженности перед пострадавшими, число которых достигает десятков.

Практикующий юрист Артём Александров поделился важным случаем, связанным с защитой прав потребителей, в котором фигурировала компания ООО «Юридический партнёр». Прокуратура недавно дала ответ по делу, которое затрагивает массовые жалобы на навязывание «независимых гарантий» при покупке автомобилей.Проблема заключалась в том, что автосалоны, сотрудничая с компаниями, предоставляющими эти гарантии, требовали от клиентов подписания договора на дополнительные услуги при оформлении автокредита. Без заключения такого договора, по заверениям продавцов, банк якобы отказывался выдавать кредит. В одном из случаев, который прокомментировал Александров, ООО «Юридический партнёр» из Москвы прямо заявило покупателю, что без подписания дополнительного договора кредит не будет одобрен, что вводило людей в заблуждение.Александров напомнил, что в соответствии с ч. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей», граждане имеют право отказаться от навязанных услуг. Однако на практике отказ от таких услуг зачастую приводит к судебным разбирательствам для возврата незаконно удержанных средств.В конкретном случае дело дошло до суда, но возникли трудности с взысканием долгов, вызванные бездействием судебных приставов. Только после обращения к прокуратуре удалось добиться активизации исполнительного производства. В итоге было возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК РФ в отношении должностных лиц ООО «Юридический партнёр» за неисполнение судебных решений. Александров выразил надежду, что это дело побудит компанию закрыть задолженности перед пострадавшими, число которых достигает десятков.



