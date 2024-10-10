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Тамбовский Центр «Космос» стал победителем конкурса «Лучший лагерь России-2024»
Сегодня, 08:44
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Тамбовский Центр творчества и оздоровления «Космос» признан одним из победителей престижного Всероссийского конкурса «Лучший лагерь России-2024». Итоги были подведены на Всероссийском форуме организаторов детского отдыха и оздоровления «Большие смыслы-2024», который проходит в Всероссийском детском центре «Смена» в Краснодарском крае.
В этом году впервые четыре загородных лагеря Тамбовской области участвовали во Всероссийском конкурсе организаций детского отдыха и оздоровления, который проводится Министерством просвещения РФ. Эксперты оценивали деятельность лагерей по многим критериям, включая условия для отдыха детей, развитие инфраструктуры, наличие квалифицированных кадров, участие в региональных и всероссийских конкурсах, а также многие другие аспекты.
Тамбовский лагерь «Космос», являющийся структурным подразделением Центра развития творчества детей и юношества, был обновлён в 2022 году в рамках нацпроекта «Образование». Ремонт здания и приобретение оборудования сделали лагерь одним из лучших в регионе. Сегодня Центр «Космос» является кластерным кампусом для талантливых детей, где проводятся межрегиональные смены и образовательные программы.
В 2023 году лагерь неоднократно принимал гостей из других регионов. В августе с инфраструктурой учреждения познакомились дети из ЛНР и ДНР, а в апреле 2024 года прошла первая межрегиональная смена «Алгоритм успеха», где участвовали 60 детей из Белгородской области. В настоящее время в «Космосе» проходит смена «Осенний марафон» для 72 детей из Луганской Народной Республики.
Фото: vk.com/cosmos_for_children
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