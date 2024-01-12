Жильцы по пр. Запрудный, 10: «Живешь как на улице» 0 В конце прошлого года мы сообщали о трудностях, связанных с жилым домом № 10 по пр. Запрудный в городе Тамбове, которые могли привести к отсутствию горячей воды и отопления. С приходом сильных морозов ситуация ухудшилась.

Белгородские дети прибывают в Тамбовскую область 0 12 января в Тамбов прибыли молодые жители из Белгорода. Встреча произошла на железнодорожном вокзале, после чего они были направлены на автобусах в спортивно-оздоровительный лагерь "Тамбовский Артек".

В Тамбовской области планируют открыть 19 школьных театров 0 В Тамбовской области активно воплощается федеральный проект «Успех каждого ребенка», в рамках нацпроекта «Образование», направленный на создание дополнительных образовательных возможностей для детей. По информации пресс-службы регионального правительства, в 2024 году планируется запустить новые

Жители Тамбова жалуются на температурные качели от 17 до 30 °С 0 На внеочередном заседании Тамбовской городской Думы лидер фракции КПРФ Артем Александров, обратил внимание администрации города на проблемы в системе теплоснабжения в Тамбове, в ответ на многочисленные жалобы горожан.

В Тамбовской области увеличится максимальный тариф на услуги пригородных поездов 0 В Тамбовской области утверждены новые тарифы на проезд в пригородном железнодорожном транспорте компании «Черноземье». Региональный департамент цен и тарифов опубликовал приказ, устанавливающий изменения в стоимость услуги перевозки пассажиров.

Оксана Муравьёва покинула должность директора «Новый век» 0 С 12 января, должность генерального директора Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения «Телевизионная и радиовещательная компания Тамбовская губерния», более известного как телекомпания «Новый век», осталась вакантной. И.о. гендиректора, Оксана Муравьёва, приняла решение

В Тамбове на Астраханской произошел порыв на сетях ГВС 0 Вчера ночью жители улицы Астраханская в Тамбове обратили внимание на густые клубы пара в районе Молодежного театра. Позднее выяснилось, что источником пара является бурлящий горячий источник, пробившийся из-под земли, а точнее — из-под асфальта.

Котовский завод нетканых материалов вдвое увеличит мощности по производству синтепона 0 Котовский завод нетканых материалов для производства нетканых материалов планирует существенное увеличение выпуска синтепона на практике — с 26 до 50 миллионов погонных метров в год, как сообщает пресс-служба регионального правительства. Полное достижение производственной мощности предприятия

Участок трассы «Каспий» на подъезде к Тамбову находится в аварийном состоянии 0 Двадцатикилометровый участок федеральной трассы «Каспий» на подъезде к Тамбову находится в аварийном состоянии. Водители вынуждены маневрировать из-за обширных ям и выбоин, создавая потенциально опасные ситуации на дороге.

Уголовное дело о хищении при ремонте школы в Мордовском районе передадут в суд 0 Прокуратура Мордовского района завершила составление обвинительного заключения в отношении главного инженера ООО «Дон Строй Сервис», ответственного за проведение капитального ремонта здания Ленинского филиала МБОУ «Новопокровская СОШ» в рамках государственной программы «Развитие образования»

В Тамбове проведут капитальный ремонт здания лицея № 21 0 В Тамбове в скором времени стартует капитальный ремонт здания лицея № 21, расположенного на улице Энгельса. Это учебное заведение было включено в список приоритетных объектов для ремонта в текущем году в рамках национального проекта "Образование".

Тамбовстат проведёт выборочное наблюдение о доходах граждан 0 Тамбовстат планирует осуществить выборочное наблюдение за доходами населения и их участием в социальных программах. Опрос будет проведен в областном центре с 15 января по 4 февраля.

Тамбовские учёные разработают учебник по истории Тамбовского края 0 Тамбовские ученые готовят новый учебник по истории Тамбовского края для учащихся 5-7 классов. Наш регион включен в число 32 российских субъектов, где будет разработан подобный учебник.

Тамбовчане жаловались на проблемы с отоплением, отсутствие электроэнергии и горячей воды 0 На предыдущей неделе сотрудники Центра Управления Региона Тамбовской области обработали и направили на выполнение 867 обращений от местных жителей. Вопросы и жалобы были получены через социальные сети и приложение «Госуслуги. Решаем вместе». Большинство обращений поступило от жителей Тамбова,

Назначен новый руководитель министерства соцзащиты Тамбовской области 0 На еженедельном совещании губернатор Тамбовской области Максим Егоров объявил о назначении Михаила Мальцева исполняющим обязанности министра социальной защиты и семейной политики в регионе.

Прокуратура обжаловала решение о возврате уголовного дела о коррупции в МЧС 0 Не согласившись с решением Тамбовского гарнизонного военного суда относительно возвращения уголовного дела о коррупции в главном управлении МЧС Липецкой области, прокуратура подала апелляционное представление. Информация из картотеки указывает на то, что данное обращение поступило в суд 28 декабря.

За Первомайским мостом в Тамбове подготовили самый большой открытый каток 0 С приходом холодов в областном центре начались работы по заливанию бесплатных открытых катков во дворах, хоккейных коробках и общественных зонах. Недавно был открыт крупнейший городской каток, расположенный за Первомайским мостом.

В Тамбове пройдет премьера фильма «Брат 3» (18+) 0 Режиссер Валерий Переверзев объявил дату премьерного показа фильма «Брата 3» (18+). Жители Тамбова смогут насладиться полнометражным художественным произведением 27 января в кинотеатре «Киномакс-Акварель» на Студенецкой набережной.

В Тамбове продолжается распродажа непрофильных активов оборонных заводов 0 Активы оборонных предприятий «Ревтруд» и «Октябрь», а также реорганизованного НИИ «Эфир», входящего в состав воронежского концерна «Созвездие», который контролируется компанией «Ростех» через ГК «Динамика», будут выставлены на новые торги.

ХК «Тамбов» начал 2024 год с победы 0 Хоккейная команда «Тамбов» открыла свои выступления в новом году матчем 7 января. В Барнауле под руководством Алексея Фетисова команда встретилась с местной командой «Динамо-Алтай». Оба коллектива вышли на поле с тремя последовательными победами в активе.