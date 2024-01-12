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Белгородские дети прибывают в Тамбовскую область
12 января в Тамбов прибыли молодые жители из Белгорода. Встреча произошла на железнодорожном вокзале, после чего они были направлены на автобусах в спортивно-оздоровительный лагерь "Тамбовский Артек". Здесь для детей запланирована краеведческая смена, организованная по инициативе руководителей Тамбовской и Белгородской областей, Максима Егорова и Вячеслава Гладкова.
Пребывание детей из Белгорода в Тамбовской области планируется до 1 февраля.
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12 января в Тамбов прибыли молодые жители из Белгорода. Встреча произошла на железнодорожном вокзале, после чего они были направлены на автобусах в спортивно-оздоровительный лагерь "Тамбовский Артек".
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