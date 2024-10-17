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Генерал-майор Иван Попов опроверг обвинения в зависимости от ставок и мошенничестве
Сегодня, 08:15
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Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов заявил, что проведенная экспертиза в рамках его уголовного дела не выявила никаких зависимостей, включая предполагаемую тягу к ставкам на спортивные результаты, о которой заявляла сторона обвинения. Попов утверждает, что экспертиза опровергла наличие каких-либо зависимостей, на которые прокурор ссылался в своем обвинительном заключении, утверждая, что именно они послужили мотивом для предполагаемого мошенничества.
Адвокат Попова Сергей Буйновский назвал обвинения в адрес его подзащитного "абсурдными и необоснованными", подчеркнув, что они строятся на домыслах и предположениях следствия. Защита утверждает, что Попов не только не участвовал в преступной деятельности, но и сам одалживал деньги генерал-лейтенанту Олегу Цокову, который ранее считался ключевым фигурантом дела.
Гособвинитель заявил, что Цоков, зная о предполагаемой зависимости Попова к ставкам, подкупил его, передав автомобиль через супругу генерала, и вовлек его в мошенничество с металлопрокатом.
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