В Тамбовской области продолжается Межрегиональный форум местного самоуправления Комментариев: 0



Игорь Щеголев отметил, что Тамбовская область стала одной из первых в России, успешно проведя реформу местного самоуправления, что позволило оптимизировать систему управления через объединение сельсоветов. В результате был создан единый механизм управления регионами: один глава, один представительный орган и одна администрация. Полпред подчеркнул, что опыт Тамбовщины может быть успешно применен в других регионах Центрального федерального округа.



Он также назвал первоочередные задачи для муниципалитетов, такие как поддержка в проведении специальной военной операции и помощь военнослужащим, которые сражаются с украинским неонацизмом, а также забота о их семьях. В следующем году муниципалитетам предстоит достойно отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.



— Дорогие друзья, надеюсь, что межрегиональный форум местного самоуправления и его участники станут надежными проводниками стратегических инициатив Главы нашего государства. Пусть ваши идеи и действия помогут повысить качество жизни людей и их благосостояние, — отметил Игорь Щеголев.



Форум объединил работников муниципальных образований, депутатов, гражданских активистов, представителей молодежного правительства и парламента области, общественных институтов и НКО. В этом году география участников значительно расширилась — в регион прибыли представители местного самоуправления из Пензенской, Липецкой, Рязанской и Саратовской областей. Все участники имеют успешный опыт муниципального управления и активно работают на благо общества.



Первый день форума прошел на нескольких площадках в пяти муниципальных округах одновременно. Участники впервые общались с приглашенными федеральными экспертами из российского общества «Знание». Темами обсуждений стали «Социальное взаимодействие: от инициативы граждан к развитию территорий», «Молодежь и власть: диалог на равных», «Межнациональное единство: путь к стабильности и безопасности», «Семья и семейные ценности: создаем будущее вместе» и «Гражданские инициативы».



Фото: Павел Васильев В Тамбовской области проходит Межрегиональный форум местного самоуправления, который продолжается на площадке областного Правительства. Второй день форума, 23 октября, собрал таких участников, как Полномочный Представитель Президента России в ЦФО Игорь Щеголев и Глава Тамбовской области Максим Егоров.Игорь Щеголев отметил, что Тамбовская область стала одной из первых в России, успешно проведя реформу местного самоуправления, что позволило оптимизировать систему управления через объединение сельсоветов. В результате был создан единый механизм управления регионами: один глава, один представительный орган и одна администрация. Полпред подчеркнул, что опыт Тамбовщины может быть успешно применен в других регионах Центрального федерального округа.Он также назвал первоочередные задачи для муниципалитетов, такие как поддержка в проведении специальной военной операции и помощь военнослужащим, которые сражаются с украинским неонацизмом, а также забота о их семьях. В следующем году муниципалитетам предстоит достойно отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.— Дорогие друзья, надеюсь, что межрегиональный форум местного самоуправления и его участники станут надежными проводниками стратегических инициатив Главы нашего государства. Пусть ваши идеи и действия помогут повысить качество жизни людей и их благосостояние, — отметил Игорь Щеголев.Форум объединил работников муниципальных образований, депутатов, гражданских активистов, представителей молодежного правительства и парламента области, общественных институтов и НКО. В этом году география участников значительно расширилась — в регион прибыли представители местного самоуправления из Пензенской, Липецкой, Рязанской и Саратовской областей. Все участники имеют успешный опыт муниципального управления и активно работают на благо общества.Первый день форума прошел на нескольких площадках в пяти муниципальных округах одновременно. Участники впервые общались с приглашенными федеральными экспертами из российского общества «Знание». Темами обсуждений стали «Социальное взаимодействие: от инициативы граждан к развитию территорий», «Молодежь и власть: диалог на равных», «Межнациональное единство: путь к стабильности и безопасности», «Семья и семейные ценности: создаем будущее вместе» и «Гражданские инициативы».Фото: Павел Васильев



