В Тамбовскую область пришли холода Комментариев: 0



Для автомобилистов эти условия требуют повышенного внимания: по данным Гисметео, использование летней резины в такие дни стало небезопасным. Водителям, которые ещё не сменили шины, рекомендуется сделать это в ближайшие дни, так как погода постепенно приближается к зимней. С вечера 2 ноября и на протяжении ночи ожидается резкое похолодание: температура может опуститься до -1…-4 градусов, что в некоторых местах создаст гололедицу на дорогах. Днем в субботу будет около +1…+4°С, а осадки могут быть в виде дождя, мокрого снега и снежной крупы.



В понедельник, 4 ноября, когда страна отмечает праздник, на территорию Центрального Черноземья придет так называемый "ныряющий" циклон. Он принесет с собой резкие изменения атмосферного давления, сильные ветра и осадки, что повлечет временное образование снежного покрова — в среднем от 2 до 5 см, а местами до 10 см.



Согласно данным ЦГМС, в ночь на 3 ноября в Тамбове прогнозируется понижение температуры до -3…-5°С, днём она составит 0…+2°С, без существенных осадков ночью и с небольшим снегом днем. В понедельник, 4 ноября, ночью температура воздуха будет около нуля, а днем возможен снег, с температурой -1…-3°С. На этой неделе Тамбовская область находится во власти неустойчивой осенней погоды: пасмурное небо, дождевые тучи и прояснения сменяют друг друга, а холодные ночи уже принесли первые заморозки. В пятницу и субботу особенно усилился западный ветер, достигая порывов до 22 м/с.Для автомобилистов эти условия требуют повышенного внимания: по данным Гисметео, использование летней резины в такие дни стало небезопасным. Водителям, которые ещё не сменили шины, рекомендуется сделать это в ближайшие дни, так как погода постепенно приближается к зимней. С вечера 2 ноября и на протяжении ночи ожидается резкое похолодание: температура может опуститься до -1…-4 градусов, что в некоторых местах создаст гололедицу на дорогах. Днем в субботу будет около +1…+4°С, а осадки могут быть в виде дождя, мокрого снега и снежной крупы.В понедельник, 4 ноября, когда страна отмечает праздник, на территорию Центрального Черноземья придет так называемый "ныряющий" циклон. Он принесет с собой резкие изменения атмосферного давления, сильные ветра и осадки, что повлечет временное образование снежного покрова — в среднем от 2 до 5 см, а местами до 10 см.Согласно данным ЦГМС, в ночь на 3 ноября в Тамбове прогнозируется понижение температуры до -3…-5°С, днём она составит 0…+2°С, без существенных осадков ночью и с небольшим снегом днем. В понедельник, 4 ноября, ночью температура воздуха будет около нуля, а днем возможен снег, с температурой -1…-3°С.



