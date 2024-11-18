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Ситуация с паропроводом на Моршанском шоссе взята под контроль

Сегодня, 12:34
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Ситуация с паропроводом на Моршанском шоссе взята под контроль20 ноября в социальных сетях появилась информация о парении на паропроводе на Моршанском шоссе в Тамбове.

По данным Центральной городской диспетчерской службы, паропровод принадлежит заводу «Электроприбор». На место инцидента выезжали представители ПАО «Квадра».

Как пояснили специалисты, по заявке завода подача пара от ТЭЦ временно приостановлена для проведения ремонтных работ. При этом отмечено, что инцидент не повлиял на теплоснабжение жилых домов и объектов инфраструктуры.

Работы проводятся под контролем, и ситуация не представляет угрозы для жителей города.

Фото: Елена Пегасова
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