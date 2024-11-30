Две тысячи жителей области заражены ВИЧ-инфекцией Комментариев: 0



ВИЧ-инфекция представляет серьёзную опасность из-за отсутствия явных симптомов на ранних стадиях. Вирус поражает иммунную систему, приводя к её ослаблению. Без лечения заболевание прогрессирует до стадии СПИДа, когда организм становится неспособным бороться даже с лёгкими инфекциями. Основными путями передачи ВИЧ являются незащищённые половые контакты, использование нестерильных инструментов для инъекций, татуировок и пирсинга, а также передача от матери к ребёнку. В бытовых условиях вирус не передаётся.



Ежегодно Всемирный день борьбы со СПИДом привлекает внимание к этой глобальной проблеме. По словам специалистов, главными способами борьбы остаются профилактика и регулярное тестирование. Раннее выявление ВИЧ позволяет начать лечение и предотвратить развитие заболевания. Пройти тестирование можно бесплатно в медицинских учреждениях по месту жительства.



Медицинские эксперты напоминают, что своевременная диагностика даёт возможность жить полноценной жизнью. Заботьтесь о своём здоровье и поддерживайте усилия по борьбе с распространением ВИЧ.



Фото: сайт СТОПВИЧСПИД.РФ Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря и служит напоминанием о необходимости профилактики и поддержки людей, живущих с ВИЧ. В Тамбовской области число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции достигло 1949 человек. По данным Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Тамбовской инфекционной клинической больницы, в 2024 году 82,6% случаев заражения произошли при половых контактах, а 17,3% — при употреблении наркотиков.ВИЧ-инфекция представляет серьёзную опасность из-за отсутствия явных симптомов на ранних стадиях. Вирус поражает иммунную систему, приводя к её ослаблению. Без лечения заболевание прогрессирует до стадии СПИДа, когда организм становится неспособным бороться даже с лёгкими инфекциями. Основными путями передачи ВИЧ являются незащищённые половые контакты, использование нестерильных инструментов для инъекций, татуировок и пирсинга, а также передача от матери к ребёнку. В бытовых условиях вирус не передаётся.Ежегодно Всемирный день борьбы со СПИДом привлекает внимание к этой глобальной проблеме. По словам специалистов, главными способами борьбы остаются профилактика и регулярное тестирование. Раннее выявление ВИЧ позволяет начать лечение и предотвратить развитие заболевания. Пройти тестирование можно бесплатно в медицинских учреждениях по месту жительства.Медицинские эксперты напоминают, что своевременная диагностика даёт возможность жить полноценной жизнью. Заботьтесь о своём здоровье и поддерживайте усилия по борьбе с распространением ВИЧ.Фото: сайт СТОПВИЧСПИД.РФ



