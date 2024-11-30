|
В Мичуринском округе к Новому году откроется автоглэмпинг
Сегодня, 11:21
Комментариев: 0
Версия для печати
В Мичуринском округе скоро заработает автоглэмпинг, сочетающий комфорт гостиничного номера с отдыхом на природе. Новый объект размещения расположен недалеко от федеральной трассы, что и определило его название.
Проект реализует предприниматель Сергей Бахарев из села Савинка. На территории автоглэмпинга обустроено 11 компактных домиков, рассчитанных на 3–4 человека. Каждый домик оборудован спальными местами, санузлом с душем, кухонной зоной, телевизором, электроотоплением и местом для хранения вещей.
Для удобства гостей также предусмотрены мангальная зона, кафе, банный чан с подогревом и зарядка для электромобилей. Каждый посетитель получит индивидуальный набор посуды, халат, тапочки и другие необходимые вещи.
Сейчас завершается внутренняя отделка домиков, ведутся работы по подключению канализации, электричества и водоснабжения. Открытие запланировано на конец декабря, чтобы гости могли встретить Новый год в новом формате отдыха.
Фото: администрация Мичуринского округа
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.