Жители Тамбова обеспокоены проблемами домов для сирот Комментариев: 0



Так, в деревне Крутые Выселки под Тамбовом продолжается строительство шестиэтажного дома для детей-сирот, в котором выделено 87 квартир. Жильё должно быть предоставлено сиротам не позднее 31 мая 2025 года, однако сдача дома в эксплуатацию запланирована на 4 квартал 2025 года, а ключи жильцы смогут получить только в марте 2026 года.



Такая практика вызывает опасения жителей. Они считают, что дома, где сироты составляют большинство, способствуют социальной изоляции и превращаются в своеобразные "гетто". Проблемы с инфраструктурой, отказ управляющих компаний от обслуживания и неблагоприятный социальный климат — всё это характерно для таких домов.



Примером служит дом на Школьном проезде в Тамбове, где неоднократно возникали проблемы с мусором, перебоями электричества, затоплениями подвалов и другими коммунальными вопросами. Жители жалуются на ощущение заброшенности и безразличия со стороны общества. Часто это приводит к серьёзным социальным последствиям: конфликтам, пьянству, наркомании.



Ситуация в подобных домах обостряется настолько, что для поддержания порядка пришлось открыть полицейский участок.



В связи с этим жители Тамбова обратились к Президенту России с просьбой пересмотреть подходы к обеспечению детей-сирот жильём. Среди предложений — ограничение количества квартир для сирот в одном доме и пересмотр масштабов строительства аналогичных объектов. Горожане надеются, что на федеральном уровне будут приняты меры, которые помогут избежать социальной изоляции сирот и создадут условия для их интеграции в общество.



Фото: ИА «Онлайн Тамбов.ру»



Жители Тамбова выразили недовольство ситуацией с предоставлением жилья для детей-сирот в специально построенных домах, - сообщает издание "ПРАВО68". По их мнению, такие проекты реализуются скорее ради экономии бюджетных средств, чем ради создания комфортных условий для социально уязвимой категории граждан.Так, в деревне Крутые Выселки под Тамбовом продолжается строительство шестиэтажного дома для детей-сирот, в котором выделено 87 квартир. Жильё должно быть предоставлено сиротам не позднее 31 мая 2025 года, однако сдача дома в эксплуатацию запланирована на 4 квартал 2025 года, а ключи жильцы смогут получить только в марте 2026 года.Такая практика вызывает опасения жителей. Они считают, что дома, где сироты составляют большинство, способствуют социальной изоляции и превращаются в своеобразные "гетто". Проблемы с инфраструктурой, отказ управляющих компаний от обслуживания и неблагоприятный социальный климат — всё это характерно для таких домов.Примером служит дом на Школьном проезде в Тамбове, где неоднократно возникали проблемы с мусором, перебоями электричества, затоплениями подвалов и другими коммунальными вопросами. Жители жалуются на ощущение заброшенности и безразличия со стороны общества. Часто это приводит к серьёзным социальным последствиям: конфликтам, пьянству, наркомании.Ситуация в подобных домах обостряется настолько, что для поддержания порядка пришлось открыть полицейский участок.В связи с этим жители Тамбова обратились к Президенту России с просьбой пересмотреть подходы к обеспечению детей-сирот жильём. Среди предложений — ограничение количества квартир для сирот в одном доме и пересмотр масштабов строительства аналогичных объектов. Горожане надеются, что на федеральном уровне будут приняты меры, которые помогут избежать социальной изоляции сирот и создадут условия для их интеграции в общество.Фото: ИА «Онлайн Тамбов.ру»



