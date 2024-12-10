|
В Тамбовской области завершается капремонт водопроводов: жители Мичуринска и Сампура ждут улучшений
Вчера, 12:38
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбовской области подходит к завершению капитальный ремонт сетей водоснабжения в городе Мичуринске и селе Сампур. Реализация проекта стала возможной благодаря финансовой поддержке Фонда развития территорий, который одобрил заявку на софинансирование работ.
В Мичуринске ремонт охватывает более 3 километров сетей холодного водоснабжения по улице ЦГЛ. Общая стоимость проекта превышает 20 миллионов рублей, из которых 15 миллионов предоставлены Фондом. Работы позволят улучшить качество водоснабжения для 717 местных жителей.
В Сампурском муниципальном округе идёт строительство новой водопроводной сети общей протяжённостью 8,4 километра. Современные трубы появятся на восьми улицах села Сампур: Советской, Карла Маркса, Лесной, Интернациональной, Пролетарской, 40 лет Октября, Неплановой и ПУ-4.
Завершение всех ремонтных и строительных работ запланировано на конец 2024 года. Проекты направлены на обеспечение жителей качественным и бесперебойным водоснабжением, что станет важным шагом в улучшении инфраструктуры региона.
Фото: tambov.gov.ru
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.