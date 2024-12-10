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Андрей Чапанов назначен и.о. руководителя следственного управления СК РФ по Орловской области
Сегодня, 10:28
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Андрей Николаевич Чапанов стал исполняющим обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по Орловской области. Соответствующий приказ был подписан председателем СК РФ Александром Бастрыкиным.
До нового назначения Чапанов занимал должность заместителя руководителя следственного управления СК по Тамбовской области. Как сообщила пресс-служба ведомства, он продолжит совмещать исполнение обязанностей на этой должности с руководством орловским управлением.
Андрей Чапанов имеет звание полковника юстиции и окончил Пензенский государственный педагогический университет по специальности «Юриспруденция». В начале своей карьеры он работал в прокуратуре Пензенской области, затем перешёл в следственные органы. На протяжении более 15 лет он занимал руководящие должности, включая отделы по расследованию особо важных дел. С 2020 по 2023 годы служил в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области, а в августе 2023 года был назначен заместителем руководителя СУ СК РФ по Тамбовской области.
За свою службу Чапанов удостоен знака «Отличник следственных органов» и нескольких ведомственных наград.
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