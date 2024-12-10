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На Тамбовской ТЭЦ начали монтаж нового турбоагрегата
Сегодня, 10:47
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На Тамбовской ТЭЦ приступили к установке нового турбоагрегата, который увеличит мощность станции на 20 МВт. Одним из ключевых этапов работ стало поднятие и установка статора генератора весом 140 тонн. Для этого была использована уникальная для Центрального федерального округа такелажная система «Power Tower».
По словам директора проектного офиса АО «Квадра» Юрия Лапы, установка столь массивного элемента на высоте 12,5 метров потребовала инновационного подхода. Стеснённые условия не позволяли использовать стандартную грузоподъёмную технику, а необходимое оборудование в регионе отсутствовало. Система «Power Tower» оказалась идеальным решением: она может быть смонтирована прямо внутри помещения и позволяет работать с крупнотоннажными грузами, опираясь на несущие конструкции.
Полностью завершить сборку турбоагрегата планируется к маю 2025 года. Во втором полугодии специалисты проведут тестовые запуски нового оборудования, а модернизация всей станции должна быть завершена в декабре 2025 года.
Обновление Тамбовской ТЭЦ направлено на повышение её энергоэффективности и мощности, что обеспечит более стабильное энергоснабжение региона.
Фото: АО «Квадра»-«Тамбовская генерация»
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