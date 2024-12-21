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Серьёзное ДТП на трассе «Тамбов-Котовск»

Сегодня, 08:22
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Серьёзное ДТП на трассе «Тамбов-Котовск»На 15 километре трассы «Тамбов-Котовск» произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля ВАЗ-2109, имеющий стаж вождения менее двух лет, не справился с управлением. По предварительной версии, он отвлёкся или нарушил дистанцию, что привело к потере контроля над транспортным средством.

Автомобиль задел обочину, после чего его занесло на встречную полосу. Там произошло столкновение с Renault Duster, удар пришёлся в заднюю часть ВАЗа.

В результате аварии водитель «девятки» получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Его пассажирка также пострадала, у неё зафиксирована тупая травма живота.

Водитель Renault благодаря сработавшим подушкам безопасности и пристёгнутому ремню избежал серьёзных травм и отделался испугом.

Фото: скриншот видео из тг-канала ГАИ по Тамбовской области
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