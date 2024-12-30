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В Тамбове пройдёт музыкально-анимационное шоу «Щелкунчик»
Академический симфонический оркестр имени Сергея Рахманинова приглашает тамбовчан и гостей города на волшебные новогодние праздники. 3, 4 и 5 января в концертном зале предприятия «Пигмент» состоится уникальное представление «Щелкунчик» (6+), сочетающее музыку, песочную анимацию и театральное искусство.
В основе программы — знаменитая история Эрнста Гофмана о смелом Щелкунчике, девочке Маше и их противостоянии коварному Мышиному королю, воплощённая в бессмертном балете Петра Чайковского. На сцене оживёт волшебная сказка: песочная анимация от талантливой художницы Катерины Барсуковой наполнит её яркими образами, а голоса персонажам подарит актёр Пётр Куликов.
Музыкальное сопровождение обеспечит Академический симфонический оркестр под руководством главного дирижёра Алексея Моргунова. Гости шоу увидят королевство сладостей Феи Драже, волшебный танец снежинок и услышат завораживающий вальс цветов.
Эта уникальная интерпретация «Щелкунчика» обещает подарить праздничное настроение и удивить зрителей любого возраста.
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Академический симфонический оркестр имени Сергея Рахманинова приглашает тамбовчан и гостей города на волшебные новогодние праздники. 3, 4 и 5 января в концертном зале предприятия «Пигмент» состоится уникальное представление «Щелкунчик» (6+), сочетающее музыку, песочную анимацию и театральное
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