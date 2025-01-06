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В Тамбове привели в порядок мостик через реку Студенец
Сегодня, 08:25
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Мостик через реку Студенец, находившийся в аварийном состоянии, наконец отремонтирован. Осенью эксперты регионального отделения Народного фронта обратили внимание на его небезопасное состояние.
Деревянные ступени конструкций были сильно изношены, местами торчали гвозди, что делало переход по мосту опасным. После обращения общественников в администрацию Тамбова работы по ремонту были оперативно выполнены.
Сейчас на месте старых разрушенных ступеней установлены новые и прочные, благодаря чему переход стал безопасным для жителей города.
Фото: региональное отделение "Народного фронта"
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