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В Тамбове под домашний арест отправили директора плодоовощного института
Ленинский районный суд Тамбова назначил домашний арест исполняющей обязанности директора Института фундаментальных и прикладных агробиотехнологий им. И.В. Мичурина Елене Третьяковой. Она подозревается в получении взяток через посредника.
Обвинение предъявлено по статье 290 УК РФ (Получение взятки). Следствие утверждает, что Третьякова помогала студентам в написании и защите дипломных работ за денежное вознаграждение, которое поступало ей через переводы. Домашний арест продлится до 14 марта 2025 года.
Сообщения о задержании Третьяковой появились после обысков, проведённых в её рабочем кабинете. Случившееся стало ещё одним звеном в череде антикоррупционных мероприятий, направленных на улучшение ситуации в Мичуринском ГАУ. Правоохранители отмечают, что подобные меры могут способствовать поддержке нового ректора Екатерины Ивановой в её усилиях по восстановлению репутации вуза, который долгое время считался лидером аграрной науки.
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