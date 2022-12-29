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Бывшей начальнице управления здравоохранения Тамбовской области продлили домашний арест
Сегодня, 07:58
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30 декабря 2022 года Ленинский районный суд города Тамбова продлил домашний арест бывшей начальнице регионального управления здравоохранения Марине Лапочкиной. Ранее сообщалось, что она пробудет под домашним арестом до середины января 2023 года.
Напомним, бывшую чиновницу обвиняют в совершении преступления по ч.1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». По версии следствия, фигурант давала незаконные указания скрыть в медицинских документах алкогольное опьянение виновника ДТП (сына мичуринского бизнесмена Кирилла Корнева), в котором погиб человек.
Марину Лапочкину арестовали 14 сентября 2022 года. Несколько дней она пробыла в ИВС, затем её перевели под домашний арест. В начале сентября суд отказался смягчать меру пресечения, так как Лапочкина имеет загранпаспорт и дочь, проживающую в США.
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