В Моршанске модернизировали очередную котельную 0 В Моршанске завершили работы по масштабной модернизации одной из ключевых котельных в городе на улице Гибнера. Проведена полная автоматизация работы котельной.

В Тамбове сорвали сроки реализации программы «Дворы Тамбовщины» в части асфальтирования 0 До 15 сентября должны были завершиться работы по асфальтированию дворов в Тамбове в рамках программы «Дворы Тамбовщины». Фактически работы не были завершены в срок, например, во дворе по ул. 3-Линия/Широкая, об этом написал депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров.

Марину Лапочкину отправили под домашний арест 0 16 сентября 2022 года Ленинским районным судом г. Тамбова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении начальника Управления здравоохранения Тамбовской области Лапочкиной Марионеллы Вячеславовны

В Тамбове построят школу при участии частного капитала 0 В микрорайоне «Майский» в городе Тамбове планируют построить школу на 2425 мест на условиях государственно-частного партнерства. Инициатором проекта выступило ООО «Двадцать шестая концессионная компания «Просвещение» из города Москвы.

Задержана руководитель Управления здравоохранения Тамбовской области 0 Вчера сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тамбовской области по подозрению в превышении должностных полномочий была задержана руководитель Управления здравоохранения Тамбовской области Марина Лапочкина.

В Тамбове открывается хоккейный сезон 0 Сегодня, 15 сентября, хоккейный клуб «Тамбов» проведет первый домашний матч в начавшемся сезоне Пари ВХЛ – Кубка Шелкового пути. На льду дворца спорта «Кристалл» «волки» примут пензенский «Дизель».

В Тамбове хотят отремонтировать здание драмтеатра 0 После обследования здания драматического театра в Тамбове управление по госохране объектов культурного наследия намерено провести ремонтные работы объекта культурного наследия.

Второй месяц жильцы дома по Моршанскому шоссе ждут восстановления нарушенного благоустройства 0 В народный фронт обратились жители многоэтажки на Моршанском шоссе, 26 в Тамбове. Они пожаловались на затянувшееся восстановление благоустройства территории двора после ремонта сетей.

Мужчина отправится в места лишения свободы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 0 Прокуратурой Пичаевского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим

Экспорт сахара в Тамбовской области увеличился на четверть 0 По данным Агроэкспорта, экспорт тамбовского сахара за 8 месяцев текущего года увеличился на четверть относительно аналогичного периода 2021 года. Все это время на экспорт отправляли сахар, выработанный из урожая 2021 года. В начале сентября текущего года 5 тамбовских сахарных заводов приступили к

В Тамбовском районе проложат экотропу 0 Принято решение на уровне области проложить экотропу к Святовскому озеру в Тамбовском районе. Планируется обустроить спортивные площадки, пункты проката спортивного инвентаря, чтобы каждый желающий смог не только насладиться природными красотами особенного места, но и заняться спортом.

Максим Егоров победил с результатом в 85% 0 После обработки 100% протоколов кандидат от партии «Единая Россия» Максим Егоров набрал 84,95%. На втором месте кандидат от Тамбовского отделения КПРФ Андрей Жидков - 6,77%, Павел Плотников от партии «Справедливая Россия» – 3,32% голосов, Олег Морозов от ЛДПР, – 2,42% голосов и Сергей Малинкович от

Явка избирателей достигает 50% 0 На данный момент явка избирателей на выборах Главы Тамбовской области достигает 50%. Избиратели голосуют как на избирательных участках, так и на дому. В передовиках Петровский и Сосновский район, там вчера явка избирателей превысила 70%.

Жители Тамбовского района десятилетиями ждут газификации 0 Меньше чем в 20 км от Тамбова в Орловском сельсовете Тамбовского района располагается деревня Никоноровка. Как и во многих других селах, здесь есть проблемы с дорогами, водоснабжением, а также с газоснабжением, жителям приходится постоянно возить заправлять баллоны в город. При этом все соседние

В Тамбовской области стартовал второй день голосования 0 Сегодня в Тамбовской области проходит второй день голосования на досрочных выборах Главы Тамбовской области, дополнительных выборах депутата Тамбовской областной Думы седьмого созыва по Котовскому одномандатному избирательному округу № 17 и выборах в органы местного самоуправления. По итогам

Учитель из Мичуринска вышла в полуфинал телешоу «Классная тема!» 0 Учитель из Мичуринска Ольга Ушакова в рамках первого отборочного этапа в телешоу «Классная тема!» вышла в полуфинал состязаний. Образовательное шоу будут показывать на канале «Россия 1». В проекте из 35 педагогов, прошедших в полуфинал, выберут самого классного учителя страны.

В Тамбове возобновилась реконструкция филармонии 0 Вчера в Тамбове стартовала очередная попытка завершить реконструкцию здания филармонии. Первая попытка начать глобальный ремонт главного концертного зала Тамбовской области началась 10 лет назад, потом процесс неоднократно замораживался.

В тестовом режиме вводят дополнительные авиарейсы по маршруту «Тамбов — Москва – Тамбов» 0 15-го, 22-го и 29-го сентября в тестовом режиме введены дополнительные авиарейсы по маршруту «Тамбов — Москва – Тамбов». Решение об организации дополнительных вылетом из Тамбова в Москву было принято по итогам мониторинга востребованности воздушного сообщения между областным центром и столицей.

Утверждено обвинительное заключение в отношении тамбовчанина, который поджег свою сожительницу 0 Прокуратурой Ленинского района г. Тамбова утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего тамбовчанина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «д,е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью,

Избирательные участки Тамбовской области приступили к работе 0 9 сентября 2022 года началось голосование на досрочных выборах Главы Тамбовской области, дополнительных выборах депутата Тамбовской областной Думы седьмого созыва по Котовскому одномандатному избирательному округу № 17 и выборах в органы местного самоуправления.