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Суд оставил Юрия Зарапина в СИЗО

Сегодня, 10:16
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Суд оставил Юрия Зарапина в СИЗОТамбовским областным судом оставлено без изменения постановление Ленинского районного суда г. Тамбова от 02.03.2022 г. об избрании в отношении Зарапина Ю. меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, с 01 марта 2022 года по 30 апреля 2022 включительно.

Указанное лицо является подозреваемым в совершении двух тяжких преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ связанных с мошенничеством с бюджетными средствами при ремонте дорог в Тамбове.

Постановление обжаловано стороной защиты, просившей избрать меру пресечения более мягкую, не связанную с лишением свободы.

Тамбовский областной суд 14.03.2022 г., рассмотрев апелляционную жалобу, оставил постановление суда первой инстанции без изменения.
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