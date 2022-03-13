|
Суд оставил Юрия Зарапина в СИЗО
Сегодня, 10:16
Комментариев: 0
Версия для печати
Тамбовским областным судом оставлено без изменения постановление Ленинского районного суда г. Тамбова от 02.03.2022 г. об избрании в отношении Зарапина Ю. меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, с 01 марта 2022 года по 30 апреля 2022 включительно.
Указанное лицо является подозреваемым в совершении двух тяжких преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ связанных с мошенничеством с бюджетными средствами при ремонте дорог в Тамбове.
Постановление обжаловано стороной защиты, просившей избрать меру пресечения более мягкую, не связанную с лишением свободы.
Тамбовский областной суд 14.03.2022 г., рассмотрев апелляционную жалобу, оставил постановление суда первой инстанции без изменения.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.