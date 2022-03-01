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Юрия Зарапина арестовали до 30 апреля
Сегодня, 09:08
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Вчера Ленинский районный суд города Тамбова до 30 апреля арестовал заместителя главы администрации города Юрия Зарапина, обвиняемого в совершении преступлений с бюджетными деньгами.
По данным силовиков, в период с июня по ноябрь 2018 года и с мая по ноябрь 2020 года Юрий Зарапин совместно с руководителем одной из коммерческих организаций, который занимался ремонтом дорог, совершили хищение бюджетных денежных средств в размере свыше 5,5 млн руб.
Фото – «ПроТамбов»
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