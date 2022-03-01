Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Огорошенный судьбою, ты все ж не отчаивайся!
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Тамбове снесли одно из исторических зданий на территории спиртзавода

Атаман Моршанского ГКО: «Ведь им виднее, чем нам»

В Тамбове загорелась строящаяся школа

В центре Тамбова в собственном доме убили областного чиновника

Прокуратура повторно займется депутатским мандатом экс-губернатора

Очередной участок в Пригородном лесу начали застраивать

На отдельных улицах Тамбова снежный коллапс

В Тамбове назначали главу администрации города

В налоговой инспекции прошли обыски

Какие вопросы волнуют жителей Тамбовской области?

Реальные доходы жителей области сократились на 15%

Волна заболеваемости скоро достигнет своего пика

» » Юрия Зарапина арестовали до 30 апреля

Юрия Зарапина арестовали до 30 апреля

Сегодня, 09:08
Комментариев: 0
Версия для печати
Юрия Зарапина арестовали до 30 апреляВчера Ленинский районный суд города Тамбова до 30 апреля арестовал заместителя главы администрации города Юрия Зарапина, обвиняемого в совершении преступлений с бюджетными деньгами.

По данным силовиков, в период с июня по ноябрь 2018 года и с мая по ноябрь 2020 года Юрий Зарапин совместно с руководителем одной из коммерческих организаций, который занимался ремонтом дорог, совершили хищение бюджетных денежных средств в размере свыше 5,5 млн руб.

Фото – «ПроТамбов»
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Задержан замглавы администрации города Тамбова Юрий Зарапин

Сергею Иванову продлили домашний арест

Сергея Иванова отправили по домашний арест

Юрия Дубовика за преступление планируют наказать на 80 тыс. руб.

Экс-чиновнику Юрию Дубовику отказались пересматривать меру пресечения

Юрий Рогачев предстанет перед судом



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Устранены нарушения при реализации продуктов питания в Котовске

Сегодня, 10:57
0
Прокуратурой г. Котовска проведена проверка исполнения законодательства в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.

Юрия Зарапина арестовали до 30 апреля

Сегодня, 09:08
0
Вчера Ленинский районный суд города Тамбова до 30 апреля арестовал заместителя главы администрации города Юрия Зарапина, обвиняемого в совершении преступлений с бюджетными деньгами.

Депутаты подготовили ключевые вопросы Максиму Егорову

Сегодня, 08:57
0
Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров вместе с коллегами подготовил и направил врио главы администрации Тамбовской области Максиму Егорову ряд вопросов связанных с развитием региона.

В Тамбовской области снизилась заболеваемость ОРВИ

Сегодня, 08:49
0
По сравнению с прошлой неделей в Тамбовской области снизилась на 30% заболеваемость ОРВИ. За медпомощью обратились 8260 человек, что на 17% ниже порогового значения.

В Сосновском районе построят новый элеватор за 850 млн рублей

Вчера, 09:40
0
Вчера в Сосновском районе был дан старт строительству второй очереди элеватора, ввод в эксплуатацию комплекса запланирован на октябрь-ноябрь 2022 года.

Задержан замглавы администрации города Тамбова Юрий Зарапин

Вчера, 09:29
0
Вчера сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя главы администрации города Тамбова Юрия Зарапина, подозреваемого в совершении преступления в рамках уголовного дела по ремонту городских дорог.

Ушел из жизни бывший руководитель «Тамбовэнерго»

1 марта 2022
0
Вчера скоропостижно скончался бывший директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Николай Богомолов.

В Тамбове снесли одно из исторических зданий на территории спиртзавода

1 марта 2022
0
В городе Тамбове снесли одно из исторических зданий на территории спиртзавода. В конце 2021 года архитектурный ансамбль на ул. Андреевская («Епархиальный свечной завод») внесли в список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

С 1 марта начнется выплата детских пособий

28 февраля 2022
0
С 1 марта начнется выплата средств по уходу за ребёнком до полутора лет. На помощь могут рассчитывать 4042 жителя региона.

В Тамбове экстренно эвакуировали посетителей ТЦ «РИО»

28 февраля 2022
0
Вчера в Тамбове в экстренном порядке были эвакуированы посетители и персонал ТЦ «РИО», как сообщают очевидцы, заработал сигнал тревоги – «пожарная опасность».

Артем Александров: «Снижение доходов достигло критических показателей»

27 февраля 2022
0
На заседании Тамбовской городской Думы депутат Артем Александров поднял тему, что в текущих непростых условиях жители города и области ждут от властей реальных мер поддержки.

Почти 10 лет многодетные семьи не могут построить дома на болоте

27 февраля 2022
0
Теперь на сайт врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова поступают обращения от многодетных семей из Тамбовского района, которым в 2013 году выделили земли в районе села Куксово Тамбовского района.

Атаман Моршанского ГКО: «Ведь им виднее, чем нам»

26 февраля 2022
0
Тамбовские общественники по ситуации с ДНР и ЛНР поддерживают курс Президента РФ.

Тамбов ждет плюсовая температура

26 февраля 2022
0
В последние дни зимы и вначале марта жителей Тамбовской области ждет плюсовая температура. Сегодня будет не больше 2 градуса тепла, в воскресенье около 0 градусов, пройдет снег с дождем.

В Тамбове хотят приватизировать единственную муниципальную аптеку

25 февраля 2022
0
На последнем заседании Тамбовской городской Думы отвечая на вопрос депутата Артёма Александрова о необходимости поддержать муниципальную аптеку, глава администрации Максим Косенков заявил, что на сегодняшний день нет необходимости сохранения какой-либо форм поддержки данного предприятия.

Скончался председатель контрольного комитета города Тамбова

24 февраля 2022
0
Вчера ушла из жизни Людмила Воробьева председатель контрольного комитета администрации города Тамбова, - сообщает «ПроТамбов». Она боролась с онкологическим заболеванием.

Россельхозбанк направил 25 млрд рублей на поддержку АПК Тамбовской области в 2021 году

24 февраля 2022
0
За 2021 год Тамбовский региональный филиал РСХБ предоставил агропромышленному комплексу региона 25 млрд рублей кредитных средств (из них 15 млрд рублей — по льготной ставке), увеличив выдачи на 3,3 млрд рублей по сравнению с 2020 годом. Одним из ключевых направлений финансирования банка остается

В Тамбове бездомные собаки напали на женщину

24 февраля 2022
0
По информации портала «Блокнот-Тамбов» бездомные собаки напали на женщину, которая возвращалась из детского садика «Семицветик».

Гражданин стал жертвой «двойников» судебных приставов

23 февраля 2022
0
К Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области обратился житель Московской области, который указал, что судебными приставами-исполнителями Октябрьского районного отдела города Тамбова в отношении него необоснованно возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного

На остановках проверяют соблюдение масочного режима

23 февраля 2022
0
В Тамбове на остановке пассажирского транспорта «Парк Победы» прошёл очередной рейд по соблюдению масочного режима. В рейде приняли участие сотрудники администрации города, регионального управления автомобильных дорог и транспорта, муниципальных учреждений «Аварийно-спасательная служба» и полиции.

Во дворах Тамбова демонтируют незаконные блокираторы

23 февраля 2022
0
В Тамбове сотрудники «Спецтехуниверсала» освободили несколько дворов от незаконно установленных блокираторов. Демонтаж конструкций провели на улицах Советской, Тулиновской, Тамбов-4.
Copyrights © 2002-2021
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, дтп, ЕГЭ, инна жиркова, мичуринск, мчс, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги