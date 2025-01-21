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В Тамбовской области расследуют два смертельных случая на рабочих местах
Сегодня, 11:26
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Государственная инспекция труда в Тамбовской области начала проверки по факту двух трагических происшествий, которые завершились гибелью сотрудников на рабочих местах.
Первый инцидент произошёл на АО «Тамбовский завод „Революционный труд“». По предварительной информации, 48-летняя сотрудница выпала из окна седьмого этажа производственно-административного здания. Пострадавшую срочно доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти её. Причины и обстоятельства трагедии сейчас выясняются.
Второй случай произошёл 20 января. На рабочем месте скончался 57-летний водитель МБУ «Дирекция городских дорог». По предварительным данным, мужчине стало плохо в бытовом помещении перед началом смены. Медики, прибывшие на место, констатировали его смерть.
Государственная инспекция труда проводит проверки для установления всех деталей произошедшего, а также для оценки соблюдения норм охраны труда на этих предприятиях.
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