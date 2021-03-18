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На элеваторе «Деметра» расследован смертельный случай
Вчера, 09:15
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Государственная инспекция труда в Тамбовской области завершила проверку по факту смертельного случая на элеваторе «Деметра» (г. Тамбов), который произошел вначале текущего года.
Во время погрузо-разгрузочных работ сотрудника общества придавило бортом прицепа к стене здания. Оказалось, что рабочий пришел на предприятие в состояние алкогольного опьянения. Инспекция требует привлечения к административной ответственности лиц допустивших смертельный случай на элеваторе.
Фото – «Яндекс»
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