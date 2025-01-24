В Тамбовской области вновь отмечен миграционный отток населения 0 Согласно данным за январь–октябрь 2024 года, в Тамбовской области сохраняется миграционная убыль населения, составившая 1073 человека. Это на 70 человек больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда показатель был равен 1003 человекам.

В Тамбове ожидается потепление до весенних температур 0 Последние дни января в Тамбове обещают быть необычно тёплыми для этого времени года. По данным синоптиков Центра погоды "Фобос", температура воздуха в областном центре может подняться до +8 градусов.

В Тамбовской области увеличили социальные пособия для семей с детьми 0 С 1 января 2025 года в Тамбовской области повысили размер единого социального пособия для семей с детьми. Как сообщает РИА «ТОП 68», обновлённые суммы привязаны к новым значениям прожиточного минимума в регионе.

Заместитель главы Тамбовской области Оксана Леонгард ушла в отставку 0 Заместитель главы Тамбовской области Оксана Леонгард, отвечавшая за экономическую и инвестиционную политику региона, покинула свою должность. Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях. Отставка чиновницы была ожидаемой, учитывая критику её работы в качестве руководителя

Стоимость ОСАГО в Тамбовской области останется прежней 0 Жители Тамбовской области могут быть спокойны — территориальные коэффициенты для расчёта стоимости полиса ОСАГО в регионе останутся неизменными. Банк России не внес изменений для Тамбовской области, несмотря на повышение коэффициентов в 18 других регионах.

Ограничение движения на улице Астраханской из-за ремонта канализационного коллектора 0 С 24 января по 7 февраля в Тамбове будет ограничено движение транспорта под путепроводом в районе дома №159 по улице Астраханской. Причина — аварийно-восстановительные работы, проводимые компанией «РКС-Тамбов» на изношенном канализационном коллекторе.

ООО «Русагро-Тамбов» оспаривает взыскание ущерба за загрязнение реки Царевки 0 Арбитражный суд Центрального округа принял к производству кассационную жалобу от ООО «Русагро-Тамбов» на решение о взыскании 6,9 млн рублей за нанесённый ущерб реке Царевке в Знаменском округе Тамбовской области. Заседание назначено на 13 февраля.

Год защитника Отечества: встреча поколений в Мичуринске 0 2025 год в России объявлен Годом защитника Отечества, что закономерно в условиях продолжающейся почти три года специальной военной операции. Мирная жизнь в стране обеспечивается благодаря самоотверженности солдат, защищающих интересы народа и рискующих жизнью ради безопасности Родины.

Прорыв водопровода на улице Пензенской затопил значительную часть города 0 23 января на улице Пензенской в районе крытого рынка произошёл крупный прорыв водопровода. Поток воды затопил проезжую часть и распространился на улицы Базарная и Студенецкая, охватив территорию почти в один километр. Очевидцы сообщили, что вода проникла в жилые дома на улице Пензенской.

Прокуратура выявила нарушения в реализации программы транспортного развития Тамбова 0 Прокуратура Ленинского района Тамбова обнаружила нарушения в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства». Проверка показала, что подрядчик ООО «Стинэк» нарушил сроки выполнения работ, предусмотренные контрактом.

С 1 февраля в Тамбовской области повысится стоимость проезда в пригородных поездах 0 С 1 февраля 2025 года в Тамбовской области поднимется стоимость проезда в пригородных поездах. Как сообщили в региональном департаменте цен и тарифов, тариф увеличится с 24,9 до 27,4 рубля за каждую десятикилометровую зону, что составляет рост на 10% и соответствует уровню инфляции за прошлый год.

В Тамбовской области расследуют два смертельных случая на рабочих местах 0 Государственная инспекция труда в Тамбовской области начала проверки по факту двух трагических происшествий, которые завершились гибелью сотрудников на рабочих местах.

В Тамбове под домашний арест отправили директора плодоовощного института 0 Ленинский районный суд Тамбова назначил домашний арест исполняющей обязанности директора Института фундаментальных и прикладных агробиотехнологий им. И.В. Мичурина Елене Третьяковой. Она подозревается в получении взяток через посредника.

В Тамбове открылся кабинет для пациентов с сердечной недостаточностью 0 В поликлинике имени Архиепископа Луки на севере Тамбова начал работу специализированный кабинет для пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН). Новый медицинский пункт открыт в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Продолжительная и

В Котовске завершают восстановительные работы после удара беспилотников 0 В Котовске Тамбовской области продолжаются активные восстановительные работы после атаки украинских беспилотников в ночь с 10 на 11 января. В 54 квартирах уже заменены оконные блоки. Всего повреждения получили 200 окон, из которых 96 уже восстановлены.

В Кирсанове возбуждено дело о мошенничестве при благоустройстве реки Пурсовка 0 Кирсановская межрайонная прокуратура выявила серьёзные нарушения в реализации программы благоустройства территории реки Пурсовка, что привело к возбуждению уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Telegram-бот «Чистый город 68» помогает решать вопросы с ТКО в Тамбове 0 Запущенный в декабре Telegram-бот «Чистый город 68», созданный «Тамбовской сетевой компанией», уже обработал заявки от 1 298 пользователей. Благодаря этому инструменту тамбовчане могут оперативно подавать обращения, связанные с вопросами по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО), что значительно

ЦУР Тамбовской области: работа с обращениями жителей за неделю 0 С 11 по 17 января Центр управления регионом (ЦУР) Тамбовской области обработал 979 сообщений от жителей, поступивших через социальные сети и систему «Инцидент менеджмент».

Евгений Первышов назначил новых руководителей министерств ЖКХ и туризма в Тамбовской области 0 Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов утвердил Константина Шульгина исполняющим обязанности министра ЖКХ и ТЭК, а Станислава Дзасохова — исполняющим обязанности министра туризма.

В Тамбовской области более 6300 человек приняли участие в крещенских купаниях 0 В ночь на Крещение в Тамбовской области традиционные купания привлекли свыше 6300 человек, из которых около 2000 окунулись в купели в Тамбове.