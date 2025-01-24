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В Тамбове ожидается потепление до весенних температур
Сегодня, 09:11
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Последние дни января в Тамбове обещают быть необычно тёплыми для этого времени года. По данным синоптиков Центра погоды "Фобос", температура воздуха в областном центре может подняться до +8 градусов.
Потепление придёт уже завтра, 26 января. Предварительные прогнозы указывают на то, что аномально тёплая "весенняя зима" может задержаться и в феврале, продлевая это погодное явление на более длительный срок.
В ночь с субботы на воскресенье в Тамбове ожидается переменная облачность, а температура воздуха опустится до 0..-2°. Атмосферное давление будет чуть выше нормы. Днём 27 января также прогнозируется переменная облачность, температура составит +2..+4°, а ветер будет умеренным.
Такие погодные условия могут стать приятным сюрпризом для горожан, хотя остаётся вопрос, насколько надолго они задержатся.
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