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С 1 февраля временно отменят остановку пригородных поездов на четвёртом километре
Вчера, 12:31
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С 1 февраля по 14 апреля 2025 года остановка пригородных пассажирских поездов на остановочном пункте "4-й километр" будет временно отменена. Этот пункт расположен рядом с дачными участками и садоводческими товариществами в районе деревни Перикса. Однако в зимний период он практически не используется дачниками, что стало причиной временного изменения расписания.
Отмена остановки затронет следующие поезда:
№ 6201 Котовск — Тамбов-1;
№ 6202/6203 Тамбов-1 — Котовск — Тамбов-1;
№ 6204/6205 Тамбов-1 — Котовск — Сабурово;
№ 6105 Котовск — Тамбов-1;
№ 6206/6207 Тамбов-1 — Котовск — Тамбов-1;
№ 6632 Сабурово — Котовск.
Возобновление остановки на четвёртом километре запланировано на 15 апреля 2025 года, когда дачный сезон снова привлечёт больше пассажиров.
Фото: Магдалина Кочнева ТОП 68
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