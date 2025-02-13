Игорь Эдель приговорён к 12 годам колонии за взяточничество Комментариев: 0



По версии следствия, с июля 2021 по август 2023 года Эдель систематически получал незаконные денежные вознаграждения через своих подчинённых. Взамен он обеспечивал покровительство бизнесу, ускоренную приёмку работ по государственным контрактам и их своевременную оплату. Общий объём взяток превысил 117 миллионов рублей.



Суд приговорил бывшего чиновника к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в размере 500 миллионов рублей и запрету занимать государственные и муниципальные должности на срок 8 лет. Прокуратура настаивала на более строгом наказании в виде 15 лет заключения, однако суд учёл смягчающие обстоятельства. Защита намерена обжаловать приговор.



Игорь Эдель начинал свою политическую карьеру в Тамбовской области. В 2013 году он возглавил Управление автодорог региона, до этого работал депутатом Госдумы от КПРФ и руководил дорожно-строительными компаниями. В октябре 2015 года занял пост вице-губернатора Тамбовской области, но уже в июне 2016 года ушёл по собственному желанию. Позже переехал в Ульяновскую область, где продолжил работу в региональном правительстве.



Этот громкий процесс стал одним из самых крупных коррупционных дел в регионе, привлёк внимание общественности и показал, что борьба с должностными преступлениями ведётся на всех уровнях власти.

Ленинский районный суд Ульяновска вынес обвинительный приговор 68-летнему бывшему первому вице-губернатору региона Игорю Эделю, признав его виновным в получении многомиллионных взяток. Чиновника задержали в августе 2023 года с поличным при получении крупной суммы от представителей московской строительной компании.По версии следствия, с июля 2021 по август 2023 года Эдель систематически получал незаконные денежные вознаграждения через своих подчинённых. Взамен он обеспечивал покровительство бизнесу, ускоренную приёмку работ по государственным контрактам и их своевременную оплату. Общий объём взяток превысил 117 миллионов рублей.Суд приговорил бывшего чиновника к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в размере 500 миллионов рублей и запрету занимать государственные и муниципальные должности на срок 8 лет. Прокуратура настаивала на более строгом наказании в виде 15 лет заключения, однако суд учёл смягчающие обстоятельства. Защита намерена обжаловать приговор.Игорь Эдель начинал свою политическую карьеру в Тамбовской области. В 2013 году он возглавил Управление автодорог региона, до этого работал депутатом Госдумы от КПРФ и руководил дорожно-строительными компаниями. В октябре 2015 года занял пост вице-губернатора Тамбовской области, но уже в июне 2016 года ушёл по собственному желанию. Позже переехал в Ульяновскую область, где продолжил работу в региональном правительстве.Этот громкий процесс стал одним из самых крупных коррупционных дел в регионе, привлёк внимание общественности и показал, что борьба с должностными преступлениями ведётся на всех уровнях власти.



