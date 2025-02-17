ХК «Тамбов» крупно проиграл «Молоту», главный тренер отправлен в отставку Комментариев: 0



Обе команды подошли к матчу в непростых условиях. «Молот» перед выездом в Тамбов потерпел два поражения подряд, а подопечные Алексея Фетисова демонстрировали нестабильные результаты: победа над «Челнами» (6:2) сменилась поражением от «Нефтяника» (6:3). К сожалению для «волков», тенденция чередующихся поражений и побед сохранилась, и они вновь пропустили шесть шайб, уступив на домашнем льду.



После матча главный тренер ХК «Тамбов» Алексей Фетисов признал ошибки команды, отметив, что у игроков было огромное желание, но реализация подвела.



— Тяжело комментировать такие игры, когда шесть пропускаешь. С другой стороны, моментов создали достаточно. Был хороший настрой, но жаль, что не забили первыми. Ошибки, которые приводят к голам, индивидуальны. Спасибо болельщикам, они молодцы. Это лучший игрок команды на сегодняшний день, — сказал Фетисов после встречи.



Этот матч стал для него последним в роли наставника команды. Сразу после игры руководство клуба приняло решение отправить Фетисова в отставку. Вместе с ним пост покинул тренер защитников Иван Вишневский.



Таким образом, ХК «Тамбов» оказался перед важным этапом перестройки, и ближайшие матчи станут испытанием для команды, которой предстоит выходить на лёд уже под руководством нового тренерского штаба.



Фото: Хоккейный Клуб «Тамбов»

Хоккейный клуб «Тамбов» продолжает серию домашних матчей в рамках ВХЛ. В очередной игре команда принимала пермский «Молот», которому ранее уже удалось навязать борьбу в чемпионате. Однако на этот раз встреча закончилась разгромным поражением тамбовчан.Обе команды подошли к матчу в непростых условиях. «Молот» перед выездом в Тамбов потерпел два поражения подряд, а подопечные Алексея Фетисова демонстрировали нестабильные результаты: победа над «Челнами» (6:2) сменилась поражением от «Нефтяника» (6:3). К сожалению для «волков», тенденция чередующихся поражений и побед сохранилась, и они вновь пропустили шесть шайб, уступив на домашнем льду.После матча главный тренер ХК «Тамбов» Алексей Фетисов признал ошибки команды, отметив, что у игроков было огромное желание, но реализация подвела.— Тяжело комментировать такие игры, когда шесть пропускаешь. С другой стороны, моментов создали достаточно. Был хороший настрой, но жаль, что не забили первыми. Ошибки, которые приводят к голам, индивидуальны. Спасибо болельщикам, они молодцы. Это лучший игрок команды на сегодняшний день, — сказал Фетисов после встречи.Этот матч стал для него последним в роли наставника команды. Сразу после игры руководство клуба приняло решение отправить Фетисова в отставку. Вместе с ним пост покинул тренер защитников Иван Вишневский.Таким образом, ХК «Тамбов» оказался перед важным этапом перестройки, и ближайшие матчи станут испытанием для команды, которой предстоит выходить на лёд уже под руководством нового тренерского штаба.Фото: Хоккейный Клуб «Тамбов»



