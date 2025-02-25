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В Тамбовской области задержан иностранец с крупными штрафами за нарушения ПДД
На трассе Р-22 «Каспий», недалеко от Тамбова, сотрудники ГИБДД задержали иностранного гражданина, управлявшего автомобилем Chevrolet с нероссийскими номерами. Проверка показала, что водитель накопил штрафов за различные нарушения правил дорожного движения на сумму более 100 тысяч рублей.
Автомобиль был отправлен на специализированную стоянку, где останется до полной оплаты всех задолженностей перед российским государством.
Сотрудники Госавтоинспекции подчеркнули, что работа с нарушителем ведётся на постоянной основе.
Гражданам России напомнили, что проверить наличие неоплаченных штрафов можно через портал «Госуслуги», официальный сайт Госавтоинспекции МВД или в её подразделениях.
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На трассе Р-22 «Каспий», недалеко от Тамбова, сотрудники ГИБДД задержали иностранного гражданина, управлявшего автомобилем Chevrolet с нероссийскими номерами. Проверка показала, что водитель накопил штрафов за различные нарушения правил дорожного движения на сумму более 100 тысяч рублей.
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