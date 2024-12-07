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В Тамбове у должника арестовали автомобиль за неуплату алиментов и штрафов
Сегодня, 10:52
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Судебные приставы Тамбова арестовали автомобиль "Kia Optima", принадлежащий 28-летнему мужчине, за значительные долги по алиментам и административным штрафам ГИБДД.
На момент ареста сумма задолженности по алиментам составляла 150 тысяч рублей, а по штрафам за нарушения правил дорожного движения — 20 тысяч рублей. Несмотря на осведомленность о накопившихся обязательствах, мужчина уклонялся от добровольной оплаты.
Судебные приставы составили два административных протокола в отношении неплательщика. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ — по 50 часов за каждый протокол.
В дополнение к этому на его автомобиль был наложен арест. Иномарку эвакуировали на специализированную стоянку. Если задолженности не будут погашены в полном объеме, автомобиль пройдет процедуру оценки и будет принудительно продан, а вырученные средства направлены на погашение долгов.
Данная мера является напоминанием о неотвратимости ответственности за уклонение от исполнения финансовых обязательств.
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