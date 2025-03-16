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Очередная партия гуманитарной помощи отправится в зону СВО
Вчера, 10:25
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В ближайшие дни будет отправлена очередная партия гуманитарной помощи для бойцов, находящихся на передовой. По их просьбе приобретены электростанции с солнечными панелями для зарядки раций и приборов (2 комплекта), наушники для танкистов и генератор.
Кроме того, закуплены 10-местная палатка, окопные свечи, маскировочные сети и медикаменты.
Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» под руководством С. Г. Пальчика уже три года занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи в зону специальной военной операции.
Отдельную благодарность организаторы выражают главе Мичуринска Харникову М. В., военному комиссару Макарову Г. Н., жителю города Денисову С. В., ветеранам МВД и местного отделения «Российский Союз ветеранов Афганистана», которые оказывают финансовую поддержку для приобретения необходимого оборудования.
Общественная организация обращается к руководителям всех уровней и неравнодушным гражданам с призывом помочь бойцам. Победа зависит не только от тех, кто на передовой, но и от тех, кто может внести свой вклад в поддержку. Каждый может помочь, и вместе мы добьёмся общей цели!
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